scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर नहीं फहराया पार्टी का झंडा, पुराना है ये वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा. हालांकि फैक्ट चेक में पता चला कि वीडियो 15 अगस्त का नहीं बल्कि 6 जुलाई का है. इस दिन पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
इस वीडियो में बीजेपी के नेता 15 अगस्त के दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह बीजेपी का झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो 6 जुलाई का है और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर का है, जहां उस दिन बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था.

देश में इस साल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस मौके पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में श्रम एवं परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह बीजेपी का झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं. 

अब कुछ लोग इसे शेयर करते हुए बीजेपी नेता पर तिरंगे के अपमान का आरोप  लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह अपनी पार्टी का झंडा फहरा दिया.

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसी दावे के साथ ये वीडियो शेयर किया.

सम्बंधित ख़बरें

Canada banning RSS turns out to be false
फैक्ट चेक: मोहन भागवत के कनाडा दौरे से ठीक पहले वहां RSS पर प्रतिबंध लगने की बात गलत है 
fact check
फैक्ट चेक: ‘चीनी अतिक्रमण’ के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में हुए प्रदर्शन का नहीं है ये वीडियो
AajTak Fact Check Nitin Nabin
फैक्ट चेक: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नहीं फहराया उल्टा तिरंगा, वायरल फोटो एडिटेड है
फैक्ट चेक: कांग्रेस के कार्यक्रम में मेलोनी पर विवादित टिप्पणी के बाद इटली दूतावास के नाम पर फर्जी लेटर वायरल
fact check
फैक्ट चेक: महिला यात्री से बदसलूकी के बाद बस कंडक्टर की पिटाई वाला ये वीडियो स्क्रिप्टेड है

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो 6 जुलाई का है और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर का है, जहां उस दिन बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये अर्जुन सिंह के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर मिला. यहां इसे 6 जुलाई को शेयर किया गया था. इतनी बात तो यहीं साफ हो गई कि ये वीडियो 15 अगस्त के दिन का नहीं है.

बीजेपी नेता के इस पोस्ट के मुताबिक, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर का है और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान का है.

Advertisement

वायरल वीडियो पर अर्जुन सिंह ने 15 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट  के जरिए सफाई भी दी. उन्होंने बताया कि बैरकपुर में 6 जुलाई को बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, ये वीडियो उसी वक्त का है. उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे.

इसी तरह एक और वीडियो भी  वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी से जुड़े लोग अपनी पार्टी का झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों की मानें तो ये मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद नगर का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त के दिन तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहरा दिया.

ये वीडियो है तो छत्तीसगढ़ के कुरुद नगर का ही, लेकिन ये 15 अगस्त के दिन का नहीं है. वीडियो के फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 23 मार्च के एक इंस्टाग्राम पोस्ट  में मिला. साफ है कि ये वीडियो पुराना है, अभी का नहीं.

कुरुद के बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी वीडियो से मिलती-जुलती एक तस्वीर 22 मार्च को फेसबुक पर शेयर की थी. पोस्ट के मुताबिक, कुरुद में ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026’ के तहत एक मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था. ये वीडियो उसी दौरान का है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फैक्ट चेक: बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर नहीं फहराया पार्टी का झंडा, पुराना है ये वीडियो |
    दिल्ली मेट्रो में CISF जवान पर लगा महिला यात्री की फोटो खींचने का आरोप, जांच के बाद जवान हुआ सस्पेंड! |
    Sawan Somwar 2026: सावन के तीसरे सोमवार 9 शुभ योग, जलाभिषेक का मुहूर्त भी नोट करें |
    'ट्रंप की वजह से नहीं बन पा रही सड़क...', महाराष्ट्र BJP नेता सुजय विखे-पाटिल का दावा |
    रांची: छात्रों को आया सरकार का बुलावा, स्टेट गेस्ट हाउस में 17 अगस्त होगी अहम बैठक |
    अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने पर 30,000 डॉलर का इनाम... ईरानी कमांडर का ऐलान |
    रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलीं कुनिका सदानंद, JPSC-JSSC आंदोलन को दिया समर्थन |
    फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के कहर से मुश्किल में जान, देखें विशेष |
    804 ग्राम स्मैक, कीमत 4.10 करोड़ रुपये... सहारनपुर में नशे की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार |
    BBC vs ट्रंप: अब इवांका, जेरेड कुशनर और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से मांगी जाएगी गवाही?
    Advertisement