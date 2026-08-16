फैक्ट चेक: बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर नहीं फहराया पार्टी का झंडा, पुराना है ये वीडियो

देश में इस साल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस मौके पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में श्रम एवं परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह बीजेपी का झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं.

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अब कुछ लोग इसे शेयर करते हुए बीजेपी नेता पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह अपनी पार्टी का झंडा फहरा दिया.

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसी दावे के साथ ये वीडियो शेयर किया.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो 6 जुलाई का है और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर का है, जहां उस दिन बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये अर्जुन सिंह के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर मिला. यहां इसे 6 जुलाई को शेयर किया गया था. इतनी बात तो यहीं साफ हो गई कि ये वीडियो 15 अगस्त के दिन का नहीं है.

बीजेपी नेता के इस पोस्ट के मुताबिक, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर का है और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान का है.

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वायरल वीडियो पर अर्जुन सिंह ने 15 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सफाई भी दी. उन्होंने बताया कि बैरकपुर में 6 जुलाई को बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, ये वीडियो उसी वक्त का है. उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे.

इसी तरह एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी से जुड़े लोग अपनी पार्टी का झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों की मानें तो ये मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद नगर का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त के दिन तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहरा दिया.

ये वीडियो है तो छत्तीसगढ़ के कुरुद नगर का ही, लेकिन ये 15 अगस्त के दिन का नहीं है. वीडियो के फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 23 मार्च के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला. साफ है कि ये वीडियो पुराना है, अभी का नहीं.

कुरुद के बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी वीडियो से मिलती-जुलती एक तस्वीर 22 मार्च को फेसबुक पर शेयर की थी. पोस्ट के मुताबिक, कुरुद में ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026’ के तहत एक मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था. ये वीडियो उसी दौरान का है.

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