कांवड़ यात्रा में बड़ा हादसा, ट्रॉली पर रखा DJ हाईटेंशन तार से टकराया, एक कांवड़िया की मौत

सावन के महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवड़ियों के जत्थे के साथ गोरखपुर में बड़ा हादसा हो गया. पिपराइच मार्ग पर जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा DJ सड़क के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया. करंट उतरने से दो लोग झुलस गए.

और पढ़ें

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. पुलिस टीम ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया. उपचार के दौरान जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा निवासी करन चौहान की मौत हो गई. वहीं, मोहन भारती गंभीर रूप से झुलस गए.

यह भी पढ़ें: 'एक ब्राह्मण की हत्या हुई, कोई पूछने तक नहीं आया', गोरखपुर में शिवकुमार तिवारी के परिजनों का दर्द छलका

मृतक करन चौहान की उम्र करीब 24 वर्ष थी. वह जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा के रहने वाले रामसिंह चौहान के बेटे थे. घायल की पहचान बेलवा रायपुर के झझवा टोला निवासी सुदामा के 25 वर्षीय बेटे मोहन भारती के रूप में हुई है. पुलिस और स्थानीय लोगों ने घटना के बाद राहत और उपचार की व्यवस्था कराई.

Advertisement

11 हजार वोल्ट की लाइन से टकराया DJ

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कांवड़िये DJ की धुन पर नाचते हुए पिपराइच की ओर जा रहे थे. ट्रॉली पर DJ काफी ऊंचाई पर लगाया गया था और उसकी चौड़ाई भी अधिक थी. सड़क किनारे से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन से DJ का संपर्क हो गया. इसके बाद ट्रॉली में करंट उतर आया और दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए.

हादसे के बाद पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान करन चौहान ने दम तोड़ दिया, जबकि मोहन भारती का उपचार किया गया. बाद में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और उन्हें घर भेज दिया गया.

मोहन भारती के मुताबिक, वह DJ संचालक हैं. उनका कहना है कि वापसी के समय DJ को खोलने की तैयारी की जा रही थी. इसी दौरान उनका हाथ 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन पोल के संपर्क में आ गया, जिससे उनका हाथ झुलस गया. इसी घटना में दूसरे व्यक्ति को भी करंट लगा और उसकी जान चली गई.

DJ की ऊंचाई को लेकर उठे सवाल

कांवड़ यात्रा के दौरान DJ को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. नियमों के मुताबिक DJ वाहन की ऊंचाई 10 से 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा वाहन की चौड़ाई और ध्वनि की सीमा को लेकर भी दिशा-निर्देश हैं. निर्धारित डेसिबल से ज्यादा आवाज में साउंड बजाने पर रोक है.

Advertisement

इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई वाहनों पर बड़ी संख्या में साउंड सिस्टम लगाए जाते हैं और तेज आवाज में DJ बजाया जाता है. इस घटना ने नियमों के पालन और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि DJ की अधिक ऊंचाई के कारण ही हाईटेंशन लाइन से संपर्क की स्थिति बनी.

हालांकि, हादसे के घटनाक्रम को लेकर पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में अंतर भी सामने आया है. जहां स्थानीय लोगों ने रास्ते में DJ के हाईटेंशन तार से टकराने की बात कही, वहीं सीओ चौरी चौरा कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि वापसी के समय DJ खोलने के दौरान हादसा हुआ था.

एक कांवड़िए का अंतिम संस्कार कराया गया

सीओ चौरी चौरा कुंदन कुमार सिंह के मुताबिक, हादसे में दो लोग झुलसे थे. इनमें करन चौहान की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर चला गया. मृतक के शव का प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया.

हादसे के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई है. प्रशासन अब यह भी देख रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान DJ और वाहनों से जुड़े सुरक्षा निर्देशों का कितना पालन किया गया था. घटना ने बिजली की हाईटेंशन लाइनों के आसपास बड़े और ऊंचे DJ वाहनों की आवाजाही को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है.

Advertisement

कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों के बीच हुई इस घटना ने लापरवाही के गंभीर परिणाम सामने रख दिए हैं. एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा घायल हुआ. अब पुलिस और प्रशासन की जांच से हादसे की वास्तविक परिस्थितियां और जिम्मेदारी से जुड़े तथ्य सामने आएंगे.

---- समाप्त ----