'ट्रंप की वजह से नहीं बन पा रही सड़क...', महाराष्ट्र BJP नेता सुजय विखे-पाटिल का दावा

महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सुजय विखे-पाटिल ने अहिल्यानगर-मनमाड सड़क परियोजना में हो रही देरी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है. अहिल्यानगर में बोलते हुए विखे-पाटिल ने दावा किया कि ईरान से जुड़े सैन्य संघर्ष के कारण ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिसके कारण सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट की मौजूदगी पर असर पड़ा है.
सुजय विखे-पाटिल ने सड़क निर्माण और वैश्विक घटनाक्रम के बीच संबंध बताते हुए कहा कि सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाला बिटुमेन पेट्रोलियम उत्पादों से तैयार होता है. उनके मुताबिक, कच्चे तेल के उत्पादन और उसकी सप्लाई में आई रुकावट की वजह से बिटुमेन की उपलब्धता भी प्रभावित हुई और इसका नतीजा अहिल्यानगर-मनमाड सड़क के काम की रफ्तार धीमी होने के रूप में सामने आया.
'बार-बार अपना रुख बदलते हैं ट्रंप'
बीजेपी नेता ने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज भी कसा. उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों को लेकर ट्रंप बार-बार अपना रुख बदलते रहते हैं, जिससे दुनियाभर में अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है. विखे-पाटिल ने कहा कि वैश्विक स्तर पर होने वाले घटनाक्रम एक-दूसरे से जुड़े होते हैं और उनका असर भारत में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है.
उन्होंने इस दौरान एक और असामान्य दावा किया. विखे-पाटिल के मुताबिक, ट्रंप की युद्ध से जुड़ी बयानबाजी और उससे पैदा होने वाली उलझन का असर भारत में कुछ लोगों की शराब पीने की आदत पर भी पड़ा है. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की वैश्विक अनिश्चितता के बीच कुछ लोगों में शराब की खपत बढ़ी है.
पूर्व सांसद का कहना था कि पहली नजर में अलग-अलग दिखाई देने वाली ये घटनाएं वास्तव में एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने अहिल्यानगर-मनमाड सड़क निर्माण में देरी को इसी वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम और कच्चे तेल तथा बिटुमेन की सप्लाई में आए व्यवधान से जोड़कर देखा.