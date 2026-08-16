रांची: छात्रों को आया सरकार का बुलावा, स्टेट गेस्ट हाउस में कल होगी अहम बैठक

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में धांधली को लेकर रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. प्रशासन एक बार फिर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचा जिसके बाद उन्हें सरकार के साथ बैठक करने का न्योता दिया है.

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अपर जिला मजिस्ट्रेट धनंजय कुमार ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की. उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों को 17 अगस्त को होने वाली बैठक के बारे में जानकारी दी.

SDM धनंजय कुमार ने कहा, 'छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को, उनके कानूनी सलाहकार के साथ कल दोपहर 2:00 बजे एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है. हम छात्रों से इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध करने आए हैं.'

उन्होंने आगे बताया कि ये बातचीत किसी निचले स्तर के अधिकारी से नहीं, बल्कि सीधे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ होगी. उन्होंने कहा, 'ये चर्चा दोपहर 2 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में होगी. सरकार की ओर से वही मंत्रियों का समूह मौजूद रहेगा. कल स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के साथ चर्चा होगी. हम ये निमंत्रण देने आए हैं.'

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देवेंद्र महतो ने दी प्रतिक्रिया

इस प्रदर्शन में कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं. छात्र नेता देवेंद्र महतो ने एक्स पर लिखा, 'भूख हड़ताल के 15वें दिन स्थिति बेहद नाज़ुक और अंतिम चरण में है. कल सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है. उम्मीद है कि इस बातचीत का परिणाम सकारात्मक होगा और शिक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को वह दर्द, संघर्ष और कठिनाई न झेलनी पड़े, जो आज कई युवा झेल रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी बने, जिसके लिए किसी विद्यार्थी को अपने हक के लिए इतना संघर्ष न करना पड़े. शिक्षा व्यवस्था में ऐसा स्थायी सुधार हो, जिसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिले.'

वहीं, अनशन पर बैठे स्टूडेंट प्रोटेस्टर प्रेम नायक ने कहा, 'आज प्रोटेस्ट का 23वां दिन और भूख हड़ताल का 13वां दिन है. सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूंगा. हालात बहुत नाजुक हैं. कल से बुखार शुरू हुआ. उन्होंने मुझे इलाज के लिए ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया. वो देवेंद्र नाथ महतो को ले गए और उन्हें वापस नहीं आने दे रहे हैं. उनका इरादा आंदोलन को तोड़ना है.'

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उन्होंने आगे कहा, 'CM के घर का घेराव करने को लेकर बातचीत चल रही है. अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है. मेरे हिसाब से, मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने से बेहतर होगा जेल भरो आंदोलन... सभी स्कूल और कॉलेज बंद करना एक और बढ़िया आइडिया है, ये दो ऐसे तरीके हैं जिन पर सोचना चाहिए.'

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