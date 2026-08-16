scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रांची: छात्रों को आया सरकार का बुलावा, स्टेट गेस्ट हाउस में कल होगी अहम बैठक

रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और इस बीच प्रशासन ने छात्रों को सरकार के मंत्रियों के साथ एक और बैठक का न्योता दिया है. ये बैठक 17 अगस्त को स्टेट गेस्ट हाउस में होनी है. सरकार की ओर से इस बैठक में उच्चस्तरीय मंत्रियों का समूह इस मीटिंग में शामिल होगा.

Advertisement
X
SDM ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया. (Photo- AFP)
SDM ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया. (Photo- AFP)

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में धांधली को लेकर रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. प्रशासन एक बार फिर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचा जिसके बाद उन्हें सरकार के साथ बैठक करने का न्योता दिया है.

अपर जिला मजिस्ट्रेट धनंजय कुमार ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की. उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों को 17 अगस्त को होने वाली बैठक के बारे में जानकारी दी.

SDM धनंजय कुमार ने कहा, 'छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को, उनके कानूनी सलाहकार के साथ कल दोपहर 2:00 बजे एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है. हम छात्रों से इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध करने आए हैं.'

उन्होंने आगे बताया कि ये बातचीत किसी निचले स्तर के अधिकारी से नहीं, बल्कि सीधे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ होगी. उन्होंने कहा, 'ये चर्चा दोपहर 2 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में होगी. सरकार की ओर से वही मंत्रियों का समूह मौजूद रहेगा. कल स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के साथ चर्चा होगी. हम ये निमंत्रण देने आए हैं.'

Advertisement

देवेंद्र महतो ने दी प्रतिक्रिया

इस प्रदर्शन में कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं. छात्र नेता देवेंद्र महतो ने एक्स पर लिखा, 'भूख हड़ताल के 15वें दिन स्थिति बेहद नाज़ुक और अंतिम चरण में है. कल सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है. उम्मीद है कि इस बातचीत का परिणाम सकारात्मक होगा और शिक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को वह दर्द, संघर्ष और कठिनाई न झेलनी पड़े, जो आज कई युवा झेल रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी बने, जिसके लिए किसी विद्यार्थी को अपने हक के लिए इतना संघर्ष न करना पड़े. शिक्षा व्यवस्था में ऐसा स्थायी सुधार हो, जिसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिले.'

वहीं, अनशन पर बैठे स्टूडेंट प्रोटेस्टर प्रेम नायक ने कहा, 'आज प्रोटेस्ट का 23वां दिन और भूख हड़ताल का 13वां दिन है. सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूंगा. हालात बहुत नाजुक हैं. कल से बुखार शुरू हुआ. उन्होंने मुझे इलाज के लिए ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया. वो देवेंद्र नाथ महतो को ले गए और उन्हें वापस नहीं आने दे रहे हैं. उनका इरादा आंदोलन को तोड़ना है.'

यह भी पढ़ें: 'झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा', खनिज विधेयक पर आर-पार के मूड में CM हेमंत सोरेन

उन्होंने आगे कहा, 'CM के घर का घेराव करने को लेकर बातचीत चल रही है. अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है. मेरे हिसाब से, मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने से बेहतर होगा जेल भरो आंदोलन... सभी स्कूल और कॉलेज बंद करना एक और बढ़िया आइडिया है, ये दो ऐसे तरीके हैं जिन पर सोचना चाहिए.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कल का मौसम: 17 अगस्त को यूपी में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 19 अगस्त से मिल सकती है राहत |
    'रामदेव कह रहे हैं तो कुछ गड़बड़ जरूर है...', पेपर लीक पर बोले CM सुक्खू |
    Sawan Third Somwar 2026: सावन का तीसरा सोमवार कल, जानें शिवलिंग पर जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त |
    UGC NET 2026: 3 विषयों की परीक्षा हुई रद्द, NTA ने जारी किया री-एग्जाम शेड्यूल |
    Nag Panchami Bhog: नाग पंचमी पर भोग में बनाएं गाढ़ी खीर और फूली-फूली पूड़ियां, इस ट्रिक से बनेंगी क्रिस्पी |
    Film Wrap: नींद में एक्ट्रेस का हुआ निधन, ट्रेन में मॉडल ने रेजर से TC और RPF पर किया हमला |
    यूपी में Gen-Z वोटर सत्ता की कुंजी? देखें सभी पार्टियों की खास रणनीति |
    कांवड़ यात्रा में बड़ा हादसा, ट्रॉली पर रखा DJ हाईटेंशन तार से टकराया, एक कांवड़िया की मौत |
    तेंदुए के जबड़े से बेटे को खींच लाया 65 साल का पिता: 5 मिनट तक चला संघर्ष, आखिर जंगली जानवर को माननी पड़ी हार |
    फैक्ट चेक: बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर नहीं फहराया पार्टी का झंडा, पुराना है ये वीडियो
    Advertisement