क्यों रहती है गिर गाय की सबसे ज्यादा डिमांड? रोज कितना देती है दूध

भारत में गायों की कई देसी नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन जब बात अच्छे दूध उत्पादन और अच्छी नस्ल की होती है, तो गुजरात की गिर गाय का नाम खास तौर पर लिया जाता है. अपने खास लंबे कान, उभरे हुए माथे और पीछे की ओर मुड़े सींगों की वजह से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है. यही नहीं, पशुपालकों के बीच इसकी मांग केवल इसके रूप की वजह से नहीं, बल्कि दूध देने की क्षमता और गर्म मौसम में खुद को ढालने की क्षमता के कारण भी रहती है.

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गुजरात से निकली है गिर गाय की नस्ल

गिर गाय भारत की प्रमुख देसी गायों की नस्लों में शामिल है. इसका मूल क्षेत्र गुजरात का गिर वन और आसपास का इलाका माना जाता है. गर्म और अपेक्षाकृत कठिन मौसम में रहने के कारण इस नस्ल में स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता विकसित हुई है. गिर गाय की सबसे बड़ी पहचान उसका शरीर और चेहरा है. इसके कान लंबे और नीचे की ओर झुके हुए होते हैं. माथा उभरा हुआ दिखाई देता है और सींग सामान्य गायों की तुलना में अलग तरह से पीछे और ऊपर की ओर मुड़े होते हैं. इसके शरीर पर लाल, सफेद और चितकबरे रंग के अलग-अलग पैटर्न भी देखने को मिल सकते हैं.

आखिर गिर गाय की इतनी डिमांड क्यों है?

गिर गाय की मांग का सबसे बड़ा कारण इसका दूध उत्पादन है. देसी नस्ल होने के बावजूद अच्छी देखभाल और बेहतर खानपान मिलने पर यह अच्छी मात्रा में दूध दे सकती है. इसके अलावा गिर गाय को गर्म जलवायु के अनुकूल माना जाता है. भारत जैसे देश में जहां कई इलाकों में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है, वहां ऐसी नस्लें पशुपालकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं जो स्थानीय मौसम के साथ अच्छी तरह तालमेल बैठाती हैं. गिर गाय को लेकर एक और खास बात यह है कि इसे कई जगहों पर बेहतर देसी नस्ल के संरक्षण और प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. भारत में गिर नस्ल के पशुओं का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर भी डेयरी पशुओं के प्रजनन कार्यक्रमों में किया गया है.

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रोज कितना दूध देती है गिर गाय?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक गिर गाय रोज कितना दूध देती है? इसका कोई एक फिक्स आंकड़ा नहीं है. दूध की मात्रा गाय की उम्र, नस्ल की शुद्धता, ब्याने के बाद का समय, खान-पान, स्वास्थ्य और रखरखाव पर निर्भर करती है. अच्छी देखभाल वाली गिर गाय सामान्य तौर पर करीब 8 से 12 लीटर दूध प्रतिदिन दे सकती है. कुछ बेहतर पशु इससे अधिक भी उत्पादन कर सकते हैं. वहीं हर गिर गाय 10-12 लीटर दूध देगी, ऐसा मानना सही नहीं है.

यानी अगर कोई व्यक्ति गिर गाय खरीदने जा रहा है तो सिर्फ नस्ल का नाम देखकर दूध उत्पादन तय नहीं करना चाहिए. गाय की वास्तविक दूध क्षमता, पिछले रिकॉर्ड, उम्र और वर्तमान स्थिति को जरूर देखना चाहिए.

गिर गाय के दूध की क्या खासियत है?

गिर गाय के दूध को लेकर बाजार में कई तरह के दावे किए जाते हैं. खास तौर पर A2 दूध को लेकर इसकी चर्चा होती है. गिर सहित कई देसी गायों में बीटा-कैसिइन प्रोटीन का ए2 प्रकार पाया जा सकता है. हालांकि यहां एक जरूरी बात समझना चाहिए कि सिर्फ किसी गाय के देसी नस्ल की होने से उसके दूध को अपने आप किसी खास स्वास्थ्य लाभ वाला मान लेना सही नहीं है. दूध की गुणवत्ता कई चीजों पर निर्भर करती है और A2 दूध को लेकर किए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी दावों पर वैज्ञानिक प्रमाण हर दावे के लिए समान रूप से मजबूत नहीं हैं.

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गिर गाय पालने वालों के लिए क्यों खास है?

गिर गाय की लोकप्रियता केवल दूध तक सीमित नहीं है. यह देसी नस्ल है और भारतीय परिस्थितियों में पली-बढ़ी है. इसलिए पशुपालक इसे स्थानीय जलवायु के अनुकूल नस्ल के रूप में देखते हैं. इसके साथ ही अच्छी नस्ल की गिर गाय और उसके बछड़ों की मांग कुछ क्षेत्रों में काफी रहती है. खासकर ऐसे पशुपालक जो देसी नस्ल की डेयरी गाय पालना चाहते हैं, वे गिर नस्ल में रुचि दिखाते हैं. लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है. बाजार में हर लाल या चितकबरी गाय को गिर गाय बताकर बेचा नहीं जा सकता. खरीदारी के समय नस्ल की पहचान, पशु का रिकॉर्ड और दूध उत्पादन की जानकारी जांचना जरूरी है.

क्या हर गिर गाय बहुत ज्यादा दूध देती है?

यह सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है. गिर गाय एक अच्छी दूध देने वाली देसी नस्ल जरूर है, लेकिन हर गिर गाय का उत्पादन एक जैसा नहीं होता. किसी गाय का दूध उत्पादन 6-8 लीटर हो सकता है, तो बेहतर पशु इससे काफी अधिक दूध दे सकता है. दूध उत्पादन पर चारा, पानी, मौसम, पशु की उम्र, स्वास्थ्य, ब्याने की संख्या और देखभाल का सीधा असर पड़ता है.

कुल मिलाकर गिर गाय की लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं. देसी नस्ल, भारतीय मौसम के अनुकूलन, अच्छी दुग्ध क्षमता, खास शारीरिक पहचान और प्रजनन के लिए उपयोगिता इसे पशुपालकों के बीच महत्वपूर्ण बनाते हैं. हालांकि गिर गाय खरीदते समय सिर्फ यह सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए कि यह नस्ल रोज 10 या 15 लीटर दूध देती है. असली दूध उत्पादन गाय-दर-गाय बदलता है. इसलिए खरीदने से पहले पशु की उम्र, स्वास्थ्य, दूध रिकॉर्ड और नस्ल की प्रमाणिकता की जांच करना सबसे जरूरी है.

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