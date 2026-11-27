सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा हर घर की पसंद होता है, लेकिन इसे बनाने में गाजर घिसने और घंटों पकाने की मेहनत कई लोगों को पीछे हटा देती है. इसके चलते कई लोग बाजार से हलवा खरीदना पसंद करते हैं जो कई बार ज्यादा मीठा या कम शुद्ध हो सकता है.

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ऐसे में प्रेशर कुकर में बिना गाजर घिसे झटपट हलवा तैयार करना बेहद आसान और सुविधाजनक तरीका है. कम समय में घर पर बना यह गाजर का हलवा स्वाद, शुद्धता और गर्माहट के साथ सर्दियों के मजे को दोगुना कर देता है.

सामग्री

लाल गाजर: 1 किलोग्राम (छीलकर बड़े या मध्यम टुकड़ों में कटी हुई)

फुल क्रीम दूध: 1 से 1.5 कप (या आवश्यकतानुसार)

देसी घी: 3 से 4 बड़े चम्मच

चीनी: 3/4 से 1 कप (स्वादानुसार)

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, किशमिश): 2 से 3 बड़े चम्मच (कटे हुए)

मावा/खोया: 1/2 कप (रिच स्वाद के लिए)

बनाने का तरीका

प्रेशर कुकर में 1 बड़ा चम्मच घी गरम करें और उसमें कटी हुई गाजर डालकर 2-3 मिनट भूनें. अब इसमें 1 कप दूध डालें, ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं.

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कुकर का प्रेशर अपने आप निकल जाने के बाद ढक्कन खोलें. मैशर या कलछी की मदद से गाजर को अच्छी तरह मैश कर लें और गैस ऑन करके दूध सूखने तक पकाएं.

दूध का पानी/नमी सूख जाने पर बचा हुआ घी और चीनी डालें. चीनी घुलने के बाद जो नमी निकले, उसे चलाते हुए धीमी से मध्यम आंच पर सुखा लें.

हलवा गाढ़ा और चमकदार होने लगे तो इसमें इलायची पाउडर, भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और मावा (अगर इस्तेमाल कर रहे हों) डालकर 2-3 मिनट और भूनें. गरमागरम टेस्टी गाजर का हलवा तैयार है.

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