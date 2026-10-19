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Dussehra Lunch Ideas: रेस्टोरेंट का खाना छोड़िए, दशहरा पर घर में बनाएं चना दाल की खस्ता पूरी और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, मजे से खाएंगे घरवाले

Dussehra Lunch Ideas: दशहरे के मौके पर अगर आप भी अपने घर में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो चना दाल की पूड़ी और पनीर की रसेदार सब्जी बनाएं. यहां हम आपको इसकी आसान रेसिपी बता रहे हैं.

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दशहरा पर बनाएं खास लंच (Photo: ITG)
दशहरा पर बनाएं खास लंच (Photo: ITG)

दशहरा या विजयादशमी का पावन त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और अपनों के साथ खुशियां बांटने का प्रतीक है. त्योहार के दिन घर पर रिश्तेदार और घरवाले एक साथ मिलकर लंच करते हैं. अक्सर लोग स्पेशल खाने के नाम पर बाहर के अनहेल्दी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लेते हैं, जिससे पेट भारी हो जाता है और त्योहारी स्वाद भी फीका पड़ जाता है.

इस दशहरा अगर आप घर वालों को कुछ बेहद टेस्टी, सात्विक और ढाबा-रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन खिलाना चाहते हैं, तो चना दाल की भरवां पूरी और गाढ़ी मलाईदार पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी का कॉम्बिनेशन बेस्ट है. चना दाल के चटपटे मसालों से भरी फूली-फूली खस्ता पूरी जब मलाईदार पनीर की ग्रेवी के साथ परोसी जाती है, तो हर कोई तारीफ करते नहीं थकता. आइए जानते हैं इसे झटपट बनाने की आसान रेसिपी और सीक्रेट मास्टर ट्रिक्स!

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चना दाल पूरी के लिए:

1 कप चना दाल (3-4 घंटे भीगी हुई और उबली हुई)

2 कप गेहूं का आटा

1/2 छोटा चम्मच जीरा और हींग

1/2 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर और गरम मसाला

2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक (कटी हुई)

स्वादानुसार नमक और तपने के लिए तेल/घी

शाही पनीर ग्रेवी सब्जी के लिए:

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250 ग्राम पनीर (क्यूब्स में कटा हुआ)

3 टमाटर, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च का पेस्ट

10-12 काजू (15 मिनट पानी में भीगे हुए, पीसकर पेस्ट बनाएं)

1/2 कप ताज़ा फेंटा हुआ दही या फ्रेश क्रीम

1 छोटा चम्मच जीरा, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 तेजपत्ता

1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च

1/2 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी और गरम मसाला

2 बड़े चम्मच देसी घी या तेल, स्वादानुसार नमक

बनाने की शॉर्ट विधि:

चना दाल की चटपटी स्टफिंग (मास्टर हैक): उबली हुई चना दाल को बिना पानी डाले मिक्सी में दरदरा पीस लें. पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करके जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च, सौंफ पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर दरदरी दाल को 2-3 मिनट भून लें. (दाल को भूनने से पूरी तलते समय कभी फटती नहीं है).

पूरी का डो और बेलने की ट्रिक: गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच मोयन (तेल) डालकर थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें. आटे की लोई बनाकर कटोरी जैसा फैलाएं, उसमें 1 चम्मच ठंडी चना दाल की स्टफिंग भरें और सील कर दें. हल्के हाथों से बेलकर मध्यम-तेज गर्म तेल में सुनहरी और फूली-फूली पूरियां तल लें.

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गाढ़ी पनीर ग्रेवी सब्जी बनाएं: कड़ाही में देसी घी गर्म करें. खड़े मसाले (जीरा, लौंग, इलायची, तेजपत्ता) तड़काएं. फिर टमाटर-अदरक का पेस्ट और सूखे मसाले (हल्दी, मिर्च, धनिया) डालकर तब तक भूनें जब तक घी अलग न हो जाए.

क्रीमी टच और फाइनल लुक: अब इसमें काजू का पेस्ट और फेंटा हुआ दही डालकर 2 मिनट लगातार चलाएं. 1 कप गर्म पानी मिलाएं और उबाल आने दें. अब पनीर के टुकड़े, कस्तूरी मेथी और नमक डालकर 4-5 मिनट धीमी आंच पर पकने दें. ऊपर से हरा धनिया और गरम मसाला मिलाएं.

सर्व करें: गरमा-गरम फूली हुई चना दाल पूरी के साथ रिच और क्रीमी पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी सर्व करें और दशहरा लंच का मज़ा लें!

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