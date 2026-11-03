How to Make Chhena Toast: बाजार की महंगी-मिलावटी मिठाई छोड़ें, फुल क्रीम दूध से घर पर आसानी से बनाएं टेस्टी छेना टोस्ट, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी

दीवाली का पावन पर्व आते ही घरों में मेहमानों का आना-जाना शुरू हो जाता है और हर कोई कुछ हटकर और बेहतरीन मीठा परोसना चाहता है. बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट का खतरा तो रहता ही है, साथ ही वे काफी महंगी भी होती हैं. इस बार दिवाली के खास मौके पर बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय, घर पर ताजे छेने से बेहद स्वादिष्ट और रिच छेना टोस्ट बनाएं. यह बंगाल की एक बेहद लोकप्रिय और शाही मिठाई है, जो अंदर से स्पंजी और बाहर से क्रीमी मलाई की परत से लिपटी होती है. इसे खाने वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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आवश्यक सामग्री:

फुल क्रीम दूध: 2 लीटर (छेना बनाने के लिए)

नींबू का रस या सिरका: 3-4 बड़े चम्मच

चीनी: 2.5 कप (चाशनी के लिए)

पानी: 4-5 कप

मावा या गाढ़ी रबड़ी: 1 कप (ऊपर से गार्निशिंग और कोटिंग के लिए)

कटे हुए मेवे (पिस्ता, बादाम, केसर के धागे): सजावट के लिए

स्पंजी और क्रीमी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

छेना मसलने की तकनीक: छेने को हथेली के पिछले हिस्से से सिर्फ 3-4 मिनट ही मलें, ताकि इसके स्पंज में हल्की जाली बरकरार रहे और यह चाशनी को अच्छी तरह सोख सके.

आयताकार शेप: छेने के चिकने डो को हल्का चपटा और चौकोर (यानी टोस्ट शेप) आकार में काटें, ताकि यह बिल्कुल बेकरी या हलवाई के टोस्ट जैसा दिखे.

बनाने की विधि:

छेना तैयार करें: 2 लीटर दूध को उबालकर नींबू के रस से फाड़ लें. फटे हुए दूध को मलमल के कपड़े में छानकर सादे पानी से धो लें ताकि खट्टापन निकल जाए.

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शेप दें: छेने का अतिरिक्त पानी निचोड़कर इसे थाली में निकालें. इसे हल्का सा गूंधकर एक चौकोर या आयताकार ब्लॉक का आकार दें और मनचाहे टुकड़ों (टोस्ट के आकार में) में काट लें.

चाशनी बनाएं: एक बड़े चौड़े बर्तन में 2.5 कप चीनी और 4-5 कप पानी डालकर उबलने के लिए रखें.

टोस्ट पकाएं: जब चाशनी में अच्छा उबाल आ जाए, तब छेने के ये टुकड़े चाशनी में डाल दें. बर्तन को ढककर 12-15 मिनट तक मध्यम आंच पर पकने दें, ताकि ये फूलकर डबल और रसीले हो जाएं. इसके बाद चाशनी से निकालकर इन्हें ठंडा होने दें.

रबड़ी या मावा लगाएं: अब पके हुए छेना टोस्ट के ऊपर गाढ़ी मलाईदार रबड़ी या मीठा किया हुआ खोया (मावा) अच्छी तरह फैलाकर कोट कर लें.

गार्निश करें: ऊपर से बारीक कटे पिस्ता, बादाम और केसर के धागे से सजाएं.

आपके शानदार और शाही छेना टोस्ट तैयार हैं! इन्हें ठंडा करके सर्व करें, मेहमान रेसिपी जरूर पूछेंगे.

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