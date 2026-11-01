How to Make Boondi at Home: बाजार की महंगी और मिलावटी बूंदी छोड़ें, घर पर 1 कप बेसन से बनाएं कुरकुरी बूंदी, रायते का स्वाद हो जाएगा दोगुना

त्योहारों का सीजन हो या घर में रायता बनाने की बात हो, बूंदी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है. रायते में पड़ी कुरकुरी और फूली हुई बूंदी खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है. लेकिन बाजार में मिलने वाली खुली या पैकेटबंद बूंदी में कई बार लो-क्वालिटी के तेल या बेसन का इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती.

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अगर आप चाहती हैं कि इस बार रायते या चाट के लिए एकदम शुद्ध, क्रिस्पी और गोल-गोल बूंदी घर पर ही तैयार हो, तो बाजार से लाने के बजाय इसे महज 1 कप बेसन से आसानी से बनाएं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और वो सीक्रेट टिप्स जिससे बूंदी बिल्कुल गोल और परफेक्ट बनेगी.

आवश्यक सामग्री:

बेसन: 1 कप (अच्छी तरह छना हुआ)

पानी: लगभग ¾ कप (घोल तैयार करने के लिए)

हल्दी पाउडर: 2 चुटकी (खूबसूरत पीले रंग के लिए, ऑप्शनल)

नमक: आधा छोटी चम्मच (अगर नमकीन बूंदी बनानी हो)

तलने के लिए: शुद्ध तेल या घी

झारा या बारीक छेद वाली कलछी

गोल और फूली हुई बूंदी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

घोल की सही कंसिस्टेंसी: बूंदी के गोल बनने का सबसे बड़ा राज उसका घोल है. बेसन का घोल न तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा पतला (घोल गिराने पर रिबन की तरह आसानी से गिरना चाहिए). अगर घोल गाढ़ा होगा तो बूंदी लंबी (पूंछ वाली) बनेगी, और पतला होगा तो चपटी हो जाएगी.

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तेल का तापमान: कड़ाही में तेल तेज गर्म होना चाहिए. जब आप झारे पर बेसन का घोल डालें, तो गैस की आंच तेज होनी चाहिए ताकि बूंदी तुरंत ऊपर तैरकर गोल फूल जाए.

बनाने की विधि:

एक बड़े बाउल में 1 कप छना हुआ बेसन लें. इसमें चुटकी भर हल्दी और आवश्यकतानुसार पानी डालते हुए विस्क की मदद से अच्छी तरह फेंट लें ताकि कोई गांठ न रहे. घोल को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दें.

एक कड़ाही में तलने के लिए पर्याप्त तेल या घी डालकर तेज गर्म करें.

कड़ाही के ऊपर छेद वाला झारा पकड़ें. अब एक कछुली से बेसन का घोल लेकर झारे के ऊपर डालें और उसे हल्का-हल्का थपथपाएं. बेसन की बूंदें अपने आप तेल में टपकने लगेंगी. (ध्यान रखें, हर बार झारे को साफ करके ही दोबारा घोल डालें).

तेज आंच पर बूंदी को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें (इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगता, बस 30-40 सेकंड काफी हैं.

झारे की मदद से बूंदी को तेल से बाहर निकाल लें और टिश्यू पेपर पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए.

आपकी एकदम क्रिस्पी, गोल और शुद्ध घर की बनी बूंदी तैयार है. इसे एयर टाइट डिब्बे में भरकर स्टोर करें और जब मन करे तब स्वादिष्ट रायता बनाएं.

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