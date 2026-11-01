कार्ल्सबर्ग से कोका-कोला तक, भारत में IPO ला रहीं ये विदेशी कंपनियां!

तीन ग्‍लोबल बेवरेज बड़ी कंपनियां अब भारत में अपना आईपीओ लाने जा रही हैं. कार्ल्सबर्ग, पर्नोड रिकार्ड और द कोका-कोला कंपनी ये तीनों कंपनियां भारतीय बाजार में लिस्‍ट होने की योजना को आगे बढ़ा रही हैं और हर कोई तैयारी के लिए अलग-अलग स्‍टेज पर है, क्‍योंकि वे घरेलू कैपिटल मार्केट का फायदा उठाना चाहती हैं.

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पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों कंपनियों ने अपनी लेटेस्‍ट अर्निंग्‍स कॉल के दौरान अपने पोटेंशियल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPOs) पर प्रोग्रेस के बारे में बताया है. कार्ल्सबर्ग ने एक अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल किया है.

पर्नोड रिकार्ड बोर्ड अप्रूवल मिलने तक तैयारी का काम जारी रखे हुए है, और कोका-कोला अपने इंडियन बॉटलिंग ऑपरेशंस की पोटेंशियल लिस्टिंग के बारे में सोच रही है. प्रस्तावित लिस्टिंग मल्टीनेशनल बेवरेज कंपनियों के बीच पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए अपने भारतीय बिज़नेस से वैल्यू अनलॉक करने में बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है.

कार्ल्सबर्ग इंडिया IPO

डेनमार्क की ब्रूअर कंपनी कार्ल्सबर्ग, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करने के बाद लिस्टिंग प्रोसेस में सबसे आगे है.कंपनी की तीसरी तिमाही 2026 की अर्निंग्स कॉल के दौरान, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उलरिका फर्न ने कन्फर्म किया कि अपडेटेड DRHP 28 अक्टूबर को SEBI के पास फाइल किया गया था. यह डॉक्यूमेंट रेगुलेटर की वेबसाइट और कार्ल्सबर्ग की इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध है.

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मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कार्ल्सबर्ग के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर जैकब आरुप-एंडरसन ने भी कन्फ़र्म किया कि प्रपोज़्ड लिस्टिंग पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि IPO आगे बढ़ रहा है. उलरिका फर्न ने यह भी बताया कि हम अब संभावित इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग बुला रहे हैं.

पेर्नोड रिकार्ड IPO

फ्रांसीसी शराब निर्माता कंपनी पेर्नोड रिकार्ड अपने भारतीय कारोबार को लिस्ट कराने की तैयारी कर रही है, हालांकि इस प्रस्ताव को अभी तक बोर्ड से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. कंपनी के पास एब्सोल्यूट (Absolut), जेमसन (Jameson), चिवास रीगल (Chivas Regal), बैलेंटाइन्स (Ballantine's) और द ग्लेनलीवेट (The Glenlivet) फेमस ब्रांड हैं. इसने सितंबर तिमाही के दौरान 19 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है.

कोका-कोला भारतीय बॉटलिंग बिज़नेस का IPO

कोका-कोला कंपनी, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) की पेरेंट कंपनी, हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स (HCCH) के जरिए अपने इंडियन बॉटलिंग ऑपरेशंस के IPO की संभावना देख रही है. कंपनी की लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल के दौरान, प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जॉन मर्फी ने कन्फर्म किया कि प्रपोजल पर विचार किया जा रहा है.

कोका-कोला ने जून में बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उसके इंडियन बॉटलिंग ऑपरेशन्स की पोटेंशियल लिस्टिंग के लिए शुरुआती तैयारी चल रही है. प्रपोज़्ड ऑफरिंग मार्केट के हालात और लागू रेगुलेटरी और दूसरे अप्रूवल्स पर निर्भर है.

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(नोट- किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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