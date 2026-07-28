How to Choose Fresh Lauki: लौकी में नाखून मारकर न करें चेक, शेफ पंकज भदौरिया ने बताया ताजी घिया खरीदने का सही तरीका

How to Choose Fresh Lauki: गर्मियों में तोरई, लौकी, कद्दू बाजार में सबसे ज्यादा बिकता है और इन सब्जियों को घर में बनाना जितना आसान होता है. उतना ही मुश्किल घिया या लौकी को बाजार से खरीदकर घर लाने में होती है. कई बार बाहर से हरी-भरी और ताजी दिखने वाली लौकी घर लाने के बाद अंदर से सख्त, ज्यादा बीज वाली या हल्की कड़वी निकल आती है.
ऐसे में पूरी सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है और लौकी देखकर बच्चे मुंह बनाने लगते हैं. लौकी कच्ची है या नहीं इसे चेक करने के लिए लोग नाखुन से दबाकर देखते हैं. अगर आप भी हर बार अच्छी लौकी चुनने को लेकर उलझन में रहते हैं, तो मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की बताई आसान ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है.
मास्टरशेफ ने बताई आसान ट्रिक!
मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने इंस्टाग्राम ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंंने घिया खरीदने की ट्रिक बताई है. उन्होंने बताया कि हमेशा ऐसी लौकी चुननी चाहिए जो आकार में थोड़ी छोटी हो और हाथ से दबाने पर हल्की मुलायम महसूस हो.
छोटी और मुलायम लौकी खरीदें
ऐसी लौकी आमतौर पर ताजी होती है और अंदर से कोमल रहती है. इसमें बड़े और सख्त बीज नहीं होते, इसलिए इसे काटने और पकाने में भी आसानी होती है. ऐसी लौकी की सब्जी स्वाद में लाजवाब बनती है और उसमें प्राकृतिक मिठास भी बनी रहती है.
बड़ी लौकी क्यों नहीं खरीदनी चाहिए?
अगर लौकी की शेप बहुत बड़ी है, तो उसके पूरी तरह पक जाने की संभावना ज्यादा होती है. ऐसी लौकी का छिलका मोटा और सख्त हो जाता है. इसके अंदर बड़े और कड़े बीज बन चुके होते हैं, जिससे सब्जी का स्वाद और शेप दोनों पर असर होता है. कई बार बड़ी लौकी अंदर से सूखी भी निकलती है, जिसके कारण पकने के बाद वह नरम और रसदार नहीं लगती.
खरीदते समय इन बातों का भी रखें ध्यान
टेस्टी सब्जी के लिए सही लौकी जरूरी
अच्छी लौकी का चुनाव करने से न केवल सब्जी का स्वाद बढ़ता है, बल्कि उसका टेक्सचर भी बेहतर रहता है. सॉफ्ट और ताजी लौकी जल्दी पकती है, मसालों का स्वाद अच्छे से सोखती है और खाने में भी ज्यादा टेस्टी लगती है. अगली बार जब भी बाजार जाएं, तो बड़ी और सख्त लौकी की बजाय छोटी, ताजी और मुलायम लौकी चुनें.