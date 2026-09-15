कनाडा से डिपोर्ट हुआ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी कर्मवीर देओ, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

कनाडा से भारत डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर कर्मवीर देओ को पंजाब पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है. कर्मवीर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद करीबी बताया जाता है. आरोप है कि वह विदेश में रहकर गैंग के सदस्यों की मदद करता था. पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया हुआ था. कनाडा से भारत पहुंचते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

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कर्मवीर देओ पर आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत से फरार होने में मदद की थी. बताया जाता है कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में कर्मवीर के घर पर भी रुका था. अनमोल के अमेरिका में पंजाबी सिंगरों के साथ डांस और पार्टी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था. दावा है कि यह वीडियो कर्मवीर के घर का ही था. इस मामले में कर्मवीर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे.

कर्मवीर देओ की भूमिका सिर्फ अनमोल बिश्नोई को अपने घर पर ठहराने तक सीमित नहीं बताई जा रही है. आरोप है कि अमेरिका पहुंचने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को वह शेल्टर देता था. इसके साथ ही वह गैंग के सदस्यों को कानूनी मदद भी उपलब्ध कराता था. इस तरह विदेश में गैंग के सदस्यों के लिए ठहरने और कानूनी सहायता का इंतजाम करने में कर्मवीर की अहम भूमिका बताई जाती है.

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अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ जब FBI ने कार्रवाई शुरू की, तो कर्मवीर देओ कनाडा शिफ्ट हो गया था. इससे पहले वह अमेरिका में गैंग से जुड़े लोगों को मदद पहुंचाने के आरोपों में चर्चा में आया था. कनाडा पहुंचने के बाद भी उसका नाम गैंग की गतिविधियों से जुड़ता रहा. अब कनाडा से भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी कर्मवीर देओ की भूमिका सामने आई थी. इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बाद कर्मवीर की भूमिका को लेकर भी जांच की बात सामने आई थी. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में फायरिंग के मामले में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और उसकी कथित भूमिका का पूरा विवरण नहीं दिया गया है.

पंजाब पुलिस ने कर्मवीर देओ के खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ था. जैसे ही वह कनाडा से डिपोर्ट होकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. अब पंजाब पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है. जांच के दौरान अनमोल बिश्नोई को भारत से फरार होने में मदद करने, अमेरिका में गैंग के सदस्यों को पनाह देने और एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग से जुड़े आरोपों की पड़ताल की जा सकती है.

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