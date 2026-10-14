रात होते ही खिल उठते हैं ये 7 फूल, गार्डन में लगाएं; खुशबू से महक उठेगा आपका पूरा घर-आंगन

आपने अक्सर सुना होगा कि फूलों को सूरज बहुत पसंद होता है. ज्यादातर फूल दिन की रोशनी में खिलते हैं. ऐसे में दिन में फूलों से महकता बगीचा तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे फूलों के बारे में सुना है, जो सूरज ढलने के बाद खिलते हैं? ये फूल ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं, बल्कि अपनी खुशबू से आसपास का माहौल खुशनुमा बना देते हैं. सोचिए, आप रात में अपनी बालकनी या छत पर बैठकर चाय पी रहे हों और हवा के साथ फूलों की मीठी खुशबू आपके पास तक पहुंच जाए. ऐसे में शाम का सुकून दोगुना हो जाएगा.

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खास बात ये है कि कुछ फूल ऐसे होते हैं, जिनकी खुशबू रात में और तेज हो जाती है. वहीं, कुछ फूल सूरज छिपने के बाद अपनी पंखुड़ियां खोलते हैं और सुबह होते ही बंद हो जाते हैं. इन्हें घर के गार्डन, छत या बालकनी में लगाकर आप रात के समय भी अपने आसपास का माहौल खूबसूरत और खुशबूदार बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं ऐसे 7 फूलों के बारे में, जो रात में खिलकर आपके बगीचे की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं.

1. रातरानी: रात होते ही फैलने लगती है मीठी खुशबू

रातरानी का नाम आपने जरूर सुना होगा. इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत इसके छोटे-छोटे फूल हैं, जिनकी खुशबू रात में काफी तेज हो जाती है. सूरज ढलने के बाद इसकी महक हवा में फैलने लगती है और दूर तक महसूस की जा सकती है. यही वजह है कि बहुत से लोग इसे अपने घर के आंगन, बालकनी और गार्डन में लगाना पसंद करते हैं. अगर आप चाहते हैं कि शाम होते ही घर के आसपास अच्छी खुशबू आने लगे, तो रातरानी का पौधा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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2. मूनफ्लावर: चांदनी में चमकते हैं सफेद फूल

मूनफ्लावर अपने बड़े और सफेद फूलों के लिए जाना जाता है. इसके फूल शाम ढलते ही खिलने लगते हैं और रातभर खुले रह सकते हैं. चांदनी में इसके सफेद फूल बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं. ये एक बेल वाला पौधा है, जिसे जाली, दीवार या सहारे के पास लगाया जा सकता है. इसकी हल्की मीठी खुशबू शाम के समय गार्डन को खास बना देती है. अगर आप अपनी बालकनी या छत पर कुछ अलग और अट्रेक्टिव लगाना चाहते हैं, तो मूनफ्लावर अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

3. रजनीगंधा: रात में और निखर जाती है खुशबू

रजनीगंधा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. ये अपने लंबे डंठल और क्रीम-सफेद फूलों के लिए मशहूर है. इसकी खुशबू काफी तेज और मीठी होती है, जो शाम के बाद और ज्यादा महसूस हो सकती है. यही वजह है कि इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है. रजनीगंधा के फूल गार्डन को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ आसपास के माहौल को भी खुशबूदार बनाते हैं. आप इसे गमले या जमीन में लगा सकते हैं. हालांकि, अच्छे फूलों के लिए पौधे को अच्छी रोशनी मिलना और पानी देना जरूरी है.

4. इवनिंग प्रिमरोज: शाम को खिलते हैं पीले फूल

अगर आपको पीले रंग के फूल पसंद हैं, तो इवनिंग प्रिमरोज आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकता है. इसके चमकीले पीले फूल शाम ढलने के आसपास खिलते हैं और रात में भी खुले रह सकते हैं. इन फूलों से हल्की नींबू जैसी खुशबू आती है. ये पौधा रात में फूलों पर आने वाले कीड़ों को भी अपनी ओर खींचता है. इसे गार्डन में लगाने से शाम के समय भी रंग-बिरंगे फूलों की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं.

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5. नाइट फ्लॉक्स: छोटे फूल, लेकिन खुशबू जबरदस्त

नाइट फ्लॉक्स के फूल आकार में छोटे और सितारे जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी खुशबू काफी खास होती है. इसे 'मिडनाइट कैंडी' भी कहा जाता है. इसके फूल सूरज ढलने के बाद खिलते हैं और इनसे शहद, वनीला या बादाम जैसी मीठी महक आ सकती है. अगर आप अपने गार्डन में ऐसे फूल लगाना चाहते हैं, जो दिखने में छोटे हों लेकिन खुशबू से सबका ध्यान खींच लें, तो नाइट फ्लॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है.

6. एंजेल्स ट्रंपेट: बड़े फूलों से बढ़ाएं गार्डन की खूबसूरती

एंजेल्स ट्रंपेट के फूलों का आकार तुरही जैसा होता है और ये नीचे की ओर लटकते हैं. इसके बड़े फूल देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं. शाम होते ही इनसे मीठी और तेज खुशबू निकल सकती है, जो रात में और ज्यादा महसूस होती है. इस पौधे को गार्डन या खुले आंगन में सजावटी पौधे के तौर पर लगाया जाता है.

हालांकि, इसे लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है. इस पौधे के सभी हिस्से जहरीले होते हैं. इसलिए इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें और इसके किसी भी हिस्से को खाने या घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल करने से बचें.

7. गार्डेनिया: सफेद फूल और मनमोहक महक

गार्डेनिया के सफेद फूल और चमकदार हरी पत्तियां इसे बेहद खूबसूरत बनाती हैं. इसके फूल दिन में भी खिले रह सकते हैं, लेकिन इनकी खुशबू शाम और रात के समय ज्यादा महसूस हो सकती है. इसकी महक मीठी और फूलों जैसी होती है. यही वजह है कि इसे गार्डन और घर के बाहरी हिस्सों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया जाता है. हालांकि, गार्डेनिया को अच्छी रोशनी, पर्याप्त नमी और सही देखभाल की जरूरत होती है.

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रात में महकने वाला गार्डन बनाने के लिए क्या करें?

अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन दिन के साथ-साथ रात में भी खूबसूरत और खुशबूदार रहे, तो अलग-अलग समय पर खिलने वाले फूलों को एक साथ लगा सकते हैं. पौधे चुनते समय अपने इलाके के मौसम, गमले के आकार और उपलब्ध धूप का ध्यान रखें. कुछ पौधों को ज्यादा धूप चाहिए, जबकि कुछ को हल्की छाया में भी रखा जा सकता है. इसलिए पौधा खरीदने से पहले उसकी देखभाल से जुड़ी जानकारी जरूर लें.

इस तरह आप अपने घर की बालकनी, छत या आंगन को ऐसा बना सकते हैं, जहां शाम ढलने के बाद भी फूलों की खूबसूरती और खुशबू का आनंद लिया जा सके.

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