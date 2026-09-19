scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Clove Uses at Home: खाने के अलावा भी लौंग के हैं कमाल के इस्तेमाल, घर के इन 6 कामों में आएगी आपके बड़े काम

खड़े मसालों में शामिल लौंग सिर्फ खाने के स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि अपने गुणो की वजह से इसके कई दूसरे इस्तेमाल भी हैं. इसके इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे और बोलेंगे कि यह पहले क्यों नहीं पता थे. जानिए लौंग के कुछ आसान और यूनिक घरेलू हैक्स.

Advertisement
X
लौंग सिर्फ चाय का स्वाद नहीं बढ़ाती है. (PHOTO:AI)
लौंग सिर्फ चाय का स्वाद नहीं बढ़ाती है. (PHOTO:AI)

Clove Uses at Home: रसोई में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पर लौंग का इस्तेमाल चाय, सब्जी, पुलाव और मसालेदार सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. लौंग दिखने में भले ही छोटी दिखती है, लेकिन इसके कमाल के फायदे होते हैं. इसकी तेज और खास खुशबू खाने का स्वाद ही नहीं, बल्कि पूरे माहौल को भी महका सकती है. यही वजह है कि भारतीय घरों में लौंग का इस्तेमाल कई घरेलू तरीकों से भी किया जाता रहा है.

अगर आपके किचन में लौंग रखी है तो इसे सिर्फ मसाले के डिब्बे तक सीमित न रखें. घर की ताजगी और कुछ रोजाना के कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. खाना बनाने के अलावा लौंग कई तरह से इस्तेमाल की जाती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं. आइए आपको बताते हैं कि लौंग को आप खाना बनाने के अलावा घर में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं.

घर की सफाई में करें इस्तेमाल

सम्बंधित ख़बरें

Batata Bhaaji Recipe
आलू-मूंगफली से बनाएं महाराष्ट्रीयन बटाटा भाजी, बेहद आसान है रेसिपी
टमाटर वाली मसाला भिंडी (Photo- ITG)
लंच या डिनर में बनाएं टमाटर वाली भिंडी, बढ़ जाएगा खाने का जायका!
मक्के के आटे से बनाएं टेस्टी पराठा (Photo-ITG)
गेहूं नहीं, मक्के के आटे से बनाएं क्रंची पराठा, मिलेगा लाजवाब स्वाद
मसालेदार आलू स्टफ्ड मूंग दाल चीला (Photo-ITG)
सुबह के नाश्ते में बनाएं आलू स्टफ्ड मूंग दाल चीला, रेसिपी है आसान
Home Furniture Tricks
छोटा कमरा भी दिखेगा बड़ा! नया फर्नीचर खरीदते हुए अपनाएं ये 5 ट्रिक्स

लौंग की खुशबू घर के कुछ हिस्सों को फ्रेश रखने में मदद कर सकती है. कुछ लौंग को पानी में उबालकर उस पानी को ठंडा करें और साफ-सफाई के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे घर में लंबे समय तक लौंग की हल्की खुशबू भी बनी रहती है.

स्किन के लिए बनाएं नाइट क्रीम 

Advertisement

लौंग से होममेड नाइट क्रीम भी बनाई जाती है. इसमें मौजूद यूजेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से इसे त्वचा की देखभाल और एजिंग के संकेतों को कम करने में मददगार माना जाता है. हालांकि, इसे सीधे त्वचा पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि लौंग कुछ लोगों की त्वचा में जलन या एलर्जी पैदा कर सकती है.

कीड़े-चूहे दूर रखने में मददगार

लौंग की तेज खुशबू कई तरह के कीड़े-मकोड़ों को पसंद नहीं आती. आप कुछ लौंग को कपड़े की छोटी पोटली में बांधकर किचन की अलमारी, खिड़की या ऐसी जगह रख सकते हैं जहां अक्सर कीड़े नजर आते हैं. हालांकि, इसे कीड़े खत्म करने के पक्के उपाय के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए.

रूम फ्रेशनर की तरह आएगी काम

लौंग का इस्तेमाल आप घरेलू रूम फ्रेशनर की तरह भी कर सकते हैं, कुछ लौंग को पानी में उबालकर उसकी खुशबू वाले पानी को कमरे में रखा जा सकता है. इसके अलावा लौंग को संतरे या नींबू के छिलके के साथ रखने से भी घर में अच्छी खुशबू फैल जाती है.

दांत दर्द में हल्का आराम

लौंग में यूजेनॉल नाम का एक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से दांत की तकलीफ में किया जाता रहा है. लौंग या लौंग के तेल का इस्तेमाल दर्द वाली जगह पर करने से कुछ समय के लिए राहत महसूस हो सकती है. लेकिन तेज या लगातार दांत दर्द होने पर डेंटिस्ट से सलाह लेना जरूरी है.

Advertisement

कूड़ेदान के आसपास रखें लौंग की पोटली

कूड़ेदान के आसपास आने वाली बदबू से परेशान हैं तो एक छोटी सूती पोटली में कुछ लौंग भरकर कूड़ेदान के पास रख सकते हैं. लौंग की तेज खुशबू आसपास की गंध को कम महसूस कराने में मदद कर सकती है. पोटली को समय-समय पर बदलते रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Clove Uses at Home: खाने के अलावा भी लौंग के हैं कमाल के इस्तेमाल, घर के इन 6 कामों में आएगी आपके बड़े काम |
    यमन जंग का नया मोड़! सऊदी पर हुती हमलों से भारत समेत दुनिया की बढ़ा दी चिंता, UNSC ने जारी किया कड़ा संदेश |
    बिहार के रोहतास में सियार ने 10 से ज्यादा लोगों को काटा, ग्रामीणों ने घेरकर मार डाला |
    बीमार पत्नी, दृष्टिबाधित बेटी और कत्ल... 70 साल के पति ने रची थी साजिश, सन्न कर देगी बलिया की ये कहानी |
    TATA का धमाका, लॉन्च की SIERRA Legend, इतने रुपये रखी कीमत |
    पूर्व जनरल अनिल चौहान संभालेंगे VIF डायरेक्टर का पद, सेना की कमान के बाद अब नई रणनीतिक पारी |
    क्या है जो रिक्रूटर को आपका रिज्यूमे पढ़ने के लिए रोकता है?  |
    सीएम भगवंत मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश, रवनीत बिट्टू हिरासत में |
    काला जठेड़ी को मिली 6 घंटे की पैरोल, रविवार को करेगा जुड़वा बेटियों का नामकरण |
    जलवायु प्रयासों पर पीएम मोदी ने दुनिया के सामने रखा भारत का रिकॉर्ड
    Advertisement