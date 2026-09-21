Homemade Jam: बाजार के महंगे जैम को कहें बाय, घर पर रखे सेब से बनाएं मीठा-मीठा नेचुरल फ्रूट जैम, ब्रेड-टोस्ट पर लगाकर मजे से खाएं

सुबह के नाश्ते में ब्रेड या टोस्ट पर जैम लगाकर खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद होता है लेकिन बाजार में मिलने वाले जैम में आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स भरे होते हैं. ऐसे में क्यों ना आप घर पर रखे ताजे सेब से बिना किसी मिलावट के 100% शुद्ध और नेचुरल एप्पल जैम बना लें. इसे बनाना बेहद आसान है और स्वाद में यह बाजार के महंगे जैम से कहीं ज्यादा टेस्टी लगता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक, यह होममेड एप्पल जैम सभी को खूब पसंद आएगा.

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सामग्री:

सेब - 4 (लगभग 500 ग्राम)

चीनी - 1.5 कप (स्वाद और सेब की मिठास के अनुसार)

नींबू का रस - 2 छोटे चम्मच

पानी - 1/2 कप

दालचीनी - 1 छोटा टुकड़ा (ऐच्छिक, बेहतरीन स्वाद के लिए)

बनाने की विधि:

सबसे पहले सेबों को अच्छी तरह धोकर छील लें. अब इनके बीज और सख्त हिस्सा निकालकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.

एक पैन या कढ़ाई में कटे हुए सेब, दालचीनी का टुकड़ा और आधा कप पानी डालकर मध्यम आंच पर ढककर 8-10 मिनट तक पकाएं, जब तक सेब पूरी तरह नरम न हो जाएं.

जब सेब अच्छी तरह गल जाएं, तो दालचीनी का टुकड़ा निकाल दें और मैशर या मैश करने वाली कछी की मदद से सेब को एकदम स्मूथ मैश कर लें. (आप चाहें तो ठंडे होने पर मिक्सी में भी पीस सकते हैं).

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अब इस मैश किए हुए सेब में चीनी और नींबू का रस मिलाएं. इसे धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं.

धीरे-धीरे चीनी पिघलेगी और जैम गाढ़ा व चमकदार होने लगेगा. इसे लगभग 10-12 मिनट तक पकने दें.

जैम तैयार है या नहीं, यह देखने के लिए एक ठंडी प्लेट पर जैम की एक बूंद गिराएं. अगर बूंद बहती नहीं है और एक जगह टिकी रहती है, तो आपका जैम बनकर तैयार है.

गैस बंद करें और जैम को ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इसे किसी सूखे और साफ कांच के जार में भरकर रख लें.

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