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Bhagyashree Fitness Tips: 57 में 37 की लगती हैं सलमान की हीरोइन भाग्यश्री, खाती हैं ये हरी सब्जी

Bhagyashree Fitness Tips: 57 साल की भाग्यश्री अपनी उम्र से 20 साल छोटी नजर आती हैं. इसके लिए वो अपनी फिटनेस और खानपान का भी ध्यान रखती हैं.

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भाग्यश्री खाती हैं ये हरी सब्जी (Photo: ITG)
भाग्यश्री खाती हैं ये हरी सब्जी (Photo: ITG)

Bhagyashree Fitness Tips: सलमान खान की फिल्म 'मैने प्यार किया' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली भाग्यश्री 57 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत, फिट और यंग नजर आती हैं. उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है. 50 पार होने के बाद भी उनके चेहरे का ग्लो और फिटनेस 37 साल की लड़की जैसी लगती है. अक्सर फैंस उनसे उनकी इस एजलेस ब्यूटी और टोंड बॉडी का राज पूछते हैं. भाग्यश्री अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपने न्यूट्रिशन और डाइट टिप्स शेयर करती रहती हैं.

भाग्यश्री ने 'ट्यूसडे टिप विद बी' में बताया कि उनकी फिटनेस और ब्यूटी का राज हरी पत्तेदार सब्जी चंदिलया है जिसे चौलाई और अमरंथ भी कहा जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर इस सस्ती और आसानी से मिलने वाली हरी सब्जी के सेवन से न केवल झुर्रियां दूर रहती हैं, बल्कि शरीर भी अंदर से चुस्त-दुरुस्त बना रहता है. भाग्यश्री ने अपने वीडियो में इस सब्जी को बनाने का तरीका भी बताया. 

चंदालिया सब्जी के लिए सामग्री

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चौलाई का साग - 500 ग्राम (बारीक कटा हुआ) तेल - 2 बड़े चम्मच (सरसों का तेल बेहतर है)

लहसुन - 7-8 कलियां (बारीक कटी हुई)

हरी मिर्च - 2-3 (कटी हुई)जीरा - आधा छोटा चम्मच हींग - 2 चुटकीनमक - स्वादानुसार

बनाने की विधि तैयारी:

चौलाई की मोटी डंडियों को हटा दें. पत्तों को 2-3 बार साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि मिट्टी निकल जाए फिर इन्हें बारीक काट लें.

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एक कढ़ाई में तेल गरम करें. गरम तेल में जीरा, हींग और कटा हुआ लहसुन डालें. लहसुन को हल्का सुनहरा होने दें.साग पकाएं: अब बारीक कटा हुआ चौलाई का साग कढ़ाई में डालें. शुरुआत में कढ़ाई भरी लगेगी, लेकिन पकने के बाद यह कम हो जाएगी. कटी हुई हरी मिर्च भी डालें.

स्वादानुसार नमक मिलाएं. इसे अच्छी तरह मिलाकर ढक दें.

इसे धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक पकने दें. बीच-बीच में चलाते रहें. चौलाई अपना पानी छोड़ देगी और उसी पानी में यह अच्छे से गल जाएगी. जब पानी पूरी तरह सूख जाए और सब्जी तेल छोड़ने लगे, तब गैस बंद कर दें.

चंदालिया के फायदे

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद  

चंदालिया फाइबर से भरपूर होती है, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रहती है. यह कब्ज गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है. 

इम्युनिटी (प्रतिरोधक क्षमता) बढ़ाए  

इसमें विटामिन C की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है और मौसमी बीमारियों व संक्रमणों से बचाती है.

हड्डियों को मजबूत बनाए
चंदालिया में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने और जोड़ों के दर्द को दूर करने में मदद करता है.

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वजन घटाने में सहायक
इसमें कैलोरी और फैट बहुत कम होता है, जबकि फाइबर की मात्रा अधिक होती है. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जो वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है.

ब्लड शुगर नियंत्रित करे
चंदालिया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं. इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए भी यह एक बेहतरीन सब्जी है.

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