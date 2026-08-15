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Moto G Max भारत में लॉन्च, मिलेगी 7000mAh की बैटरी और इतनी है कीमत

Moto G Max भारत में लॉन्च हो गया है, जिसमें 7000mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है. यह एक मिड रेंज स्मार्टफोन है. इसमें कंपनी ने Snapdragon 6s Gen 4 4nm चिपसेट का यूज किया है. आइये इसकी कीमत और अन्य डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

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Moto G Max की कीमत 27,999 रुपये है. (Photo:motorola)
Moto G Max की कीमत 27,999 रुपये है. (Photo:motorola)

मोटोरोला ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Moto G Max है. यह G सीरीज का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है. इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी और यह Snapdragon 6s Gen 4 4nm के साथ आया है. इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है.

Moto G Max की कीमत 27,999 रुपये है, जिसमें 6GB Ram और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी है. कंपनी ने इसको सिंगल वेरिएंट में ही लॉन्च किया है और 20 अगस्त से यह सेल के लिए उपलब्ध होगाा. 

मोटोरोला के इस हैंडसेट पर लॉन्च ऑफर भी मिलेगा, जिसमें चुनिंदा बैंक के कार्ड पर 1 हजार रुपये का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. साथ ही 1000 रुपये का एडिशन एक्सचेंज मिलेगा. 

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Moto G Max के स्पेसिफिकेशन्स

Moto G Max में 6.7-inch इंच का FHD+ LCD स्क्रीन दिया है. इसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट्स है. इसमें 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है. 

Moto G Max का प्रोसेसर 

Moto G Max में Snapdragon 6s Gen 4 4nm मोबाइल प्रोसेसर का यूज किया है, जिसके  Adreno GPU दिया है. इसमें 6GB LPDDR5X रैम और 128GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज मिलती है. इस हैंडसेट में डुअल सिम का सपोर्ट है. 

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यह भी पढ़ें: Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

Moto G Max का कैमरा 

Moto G Max के रियर पैनल पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो Sony LYTIA 600 सेंसर है. 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है. 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसमें A 2-in-1 एम्बियंट लाइट सेंसर है, जो ऑटोफोकस में मदद करता है. 

यह भी पढ़ें: Xiaomi का Mijia ब्रांड भारत में लॉन्च! स्मार्टफोन नहीं, होम अप्लायंस होंगे लॉन्च

Moto G Max की बैटरी 

Moto G Max में 7000mAh की सिलिकन कार्बन बैटरी दी गई है. इसके साथ कंपनी ने 33W का वायर्ड फास्ट चार्जिंग सिस्टम दिया है.कंपनी ने ऐलान किया है कि 2 साल तक एंड्रॉयड ओएस वर्जन का अपडेट मिलेगा और 3 साल के लिए रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा. 

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