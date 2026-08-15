स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगे खिलाड़ी, कोहली-सचिन ने किया तिरंगा को सलाम

आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लोग धूम धाम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ का जश्न खेल जगत के दिग्गज भी मना रहे हैं. भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से लेकर पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी सोशल मीडिया के जरिए फैन्स को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.
भारतीय क्रिकेट के रनमशीन यानी विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही दिल छू लेनी वाली स्टोरी शेयर की. कोहली ने लिखा कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. उस आजादी का जश्न मना रहे हैं जो हमें जोड़ती है, जो हमारी पहचान है और उन सपनों का जो हमें आगे बढ़ाते हैं.
कोहली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में आगे लिखा कि उम्मीद है हम एक ऐसे भारत का निर्माण जारी रखेंगे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे. जय हिंद! कोहली का यह पोस्ट आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया और फैन्स उनकी सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Happy Independence Day! 🇮🇳 pic.twitter.com/F7jN2vQfnK— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2026
रोहित-सचिन ने शेयर किया पोस्ट
इसके अलावा भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. वहीं टी20 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी जर्सी पहने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि वे देश का प्रतिनिधित्व करने और तिरंगे का मान बढ़ाने पर हमेशा गर्व महसूस करते हैं.
Their sacrifice. Our freedom.— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 15, 2026
Our responsibility: India
🇮🇳Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/0LpjWVnn5s
श्रेयस अय्यर ने कही दिल की बात
इसके साथ ही टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैन्स को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. पूर्व भारतीय दिग्गज अनिल कुंबले ने जय हिंद के साथ देशवासियों को बधाई दी. जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी अपनी शुभकामनाएं शेयर कीं.
Happy Independence Day 🇮🇳 pic.twitter.com/GNdmOclZtM— Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) August 15, 2026
कोच गौतम गंभीर का पोस्ट वायरल
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने हमेशा की तरह अपनी सीधी बात रखी. उन्होंने लिखा कि उनका बलिदान. हमारी आज़ादी. हमारी ज़िम्मेदारी: भारत. जय हिंद! सुरेश रैना, इरफान पठान और शिखर धवन ने भी देशवासियों को बधाई दी. धवन ने लिखा कि देश की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरना उनके जीवन का सबसे गर्व का पल रहा है.
Happy Independence Day! Jai Hind 🇮🇳— Anil Kumble (@anilkumble1074) August 15, 2026
भारत के पहले व्यक्तिगत ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने एक नई सोच सामने रखी. उन्होंने लिखा कि मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैंने ओलिंपिक में तिरंगे को ऊपर उठते देखा था. मेरी बस इतनी इच्छा है कि भारत के हर बच्चे को खेलने का हक और मौका मिले, क्योंकि खेलना ही असली आजादी है.