Makke Ki Roti: बेलते ही बार-बार टूटती है मक्के की रोटी? आटे में मिलाएं ये 1 चीज, बनेगी पंजाब के ढाबे जैसी गोल और सॉफ्ट

मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना किसे पसंद नहीं होता. अक्सर ये कॉम्बिनेशन सर्दियों में बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को मक्के की रोटी खाना इतना पसंद होता है कि वो गर्मियों में भी इसे बनाकर खूब चाव से खाते हैं. ये खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती हैं उतना इन्हें बनाना आसान नहीं होता है. जी हां, घर पर मक्के की रोटी बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता.



दरअसल, इसे बेलते समय आटा बार-बार टूटने लगता है और रोटी सही शेप नहीं ले पाती है. कई बार तो रोटी तवे तक पहुंचने से पहले ही टूट जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपको मक्के की रोटी बेलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको मक्के की रोटी को बार-बार टूटने से बचाने के लिए एक आसान देसी नुस्खा बताने वाले हैं, जो आपके बहुत काम आ सकता है. इस नुस्खे को अपनाने के बाद आप बिल्कुल पंजाब के ढाबे जैसी मक्के की रोटी बना पाएंगे.



मक्के की रोटी के आटे में मिलाएं उबला आलू

मक्के के आटे की रोटी बनाने में सबसे बड़ी समस्या ये ही है कि ये गेहूं के आटे की तरह आसानी से बंधता नहीं है. यही वजह है कि इससे रोटी बेलते समय टूटने लगती है. इस समस्या से बचने के लिए एक बहुत ही आसान देसी ट्रिक है और वो है आटा गूंथते समय इसमें उबला आलू मिलाना. जी हां, अगर मक्के का आटा गूंथते समय अगर उसमें एक उबला हुआ आलू मिला दिया जाए तो बेलते वक्त रोटी नहीं टूटती है.

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इसके लिए सबसे पहले एक उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें. अब इसे मक्के के आटे में डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत के हिसाब से हल्का गुनगुना पानी डालते हुए आटा गूंथ लें.

आटा अच्छी तरह गूंथना है जरूरी

मक्के के आटे का बहुत अच्छे से गूंथा हुआ होना बहुत जरूरी है. आटे को बहुत ज्यादा सूखा न रखें. मक्के की रोटी के लिए आटा सॉफ्ट और अच्छी तरह बंधा हुआ होना चाहिए. उबला आलू आटे को बांधने में मदद करता है और इससे आटा आसानी से टूटता नहीं है. आटा गूंथने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और रोटी बेलना आसान होगा.

बेलते समय नहीं टूटेगी रोटी

अब आटे की अच्छे से गोल-गोल करके लोई बना लें और इसे हाथों से हल्का चपटा कर लें. आप चाहें तो रोटी को प्लास्टिक शीट या बटर पेपर के बीच रखकर भी बेल सकते हैं. आलू मिला होने की वजह से आटा पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी से बंधेगा और रोटी बेलते समय बार-बार टूटेगी नहीं. इसके बाद रोटी को गर्म तवे पर डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. इस आसान ट्रिक से मक्के की रोटी का आटा संभालना आसान हो जाता है और रोटी भी अच्छी तरह बनती है.

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अगली बार मक्के की रोटी बनाते समय आजमाएं ये ट्रिक

अगर आपकी मक्के की रोटी बेलते समय टूट जाती है तो अगली बार आटा गूंदते समय उसमें एक उबला हुआ आलू जरूर मिलाकर देखें. ये आसान किचन हैक रोटी को बांधने में मदद कर सकता है और आपको बार-बार टूटती हुई लोई से भी छुटकारा मिल सकता है.

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