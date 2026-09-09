शादी का झांसा, खरीदारी और मारपीट... धनबाद में 'लुटेरी दुल्हन' गैंग का भंडाफोड़, महिला समेत 10 गिरफ्तार

धनबाद में शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने तथाकथित ‘लुटेरी दुल्हन’ गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरोह में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं और शादी के इच्छुक परिवारों को निशाना बनाकर ठगी की जाती थी.

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आरोप है कि गिरोह पहले शादी की बातचीत शुरू करता था और पीड़ित परिवार से खरीदारी करवाता था. इसके बाद गांव में ले जाकर लड़की की मांग में सिंदूर भरवाकर शादी की रस्म पूरी कराई जाती थी. बाद में आरोपियों की ओर से पीड़ितों के साथ मारपीट की जाती और उन्हें वहां से भगा दिया जाता था.

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इस मामले में राजस्थान निवासी रमेश नट ने सात सितंबर की देर शाम बरवाअड्डा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित परिवार के मुताबिक, सपना नाम की महिला ने तीन सितंबर को रमेश को फोन किया था. उसने उनके भतीजे की शादी के लिए दो युवतियों की तस्वीरें भेजीं. बातचीत आगे बढ़ने पर रमेश अपने भाई, भतीजे इकबाल और भाभी के साथ राजस्थान से धनबाद पहुंचे.

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तस्वीरों से शुरू हुआ रिश्ता, फिर बिछाया ठगी का जाल

धनबाद पहुंचने के बाद गिरोह के सदस्यों ने शादी के नाम पर परिवार से खरीदारी कराई. इसके बाद उन्हें एक गांव में ले जाया गया. वहां लड़की की मांग में सिंदूर डलवाकर विवाह की रस्म पूरी कराई गई. आरोप है कि इसके बाद गिरोह ने लड़के के परिवार को अपने घर भोजन के लिए चलने को कहा.

जब परिवार ने वहां जाने में आनाकानी की, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया गया. घटना के बाद रमेश नट ने पुलिस से शिकायत की और पूरे मामले की जानकारी दी.

डीएसपी मुख्यालय-1 कुमार विनोद ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. मोबाइल नंबर और फोन लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची. इसके बाद एक-एक कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उनके कब्जे से शादी के लिए खरीदे गए कपड़े, गहने और अन्य सामान भी बरामद किए हैं.

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मोबाइल लोकेशन से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय दास, राजेश कुमार, मंतोष साव, सुमन विश्वकर्मा, चंदन शर्मा, नीलम देवी, पूजा कुमारी, मकरी देवी, विशु यादव और राजेंद्र साव के रूप में हुई है. पुलिस अब इन सभी से पूछताछ कर गिरोह के काम करने के तरीके और इसके नेटवर्क का पता लगा रही है.

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पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह पहले भी शादी के नाम पर कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है. इसी वजह से पुराने मामलों की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बरवाअड्डा थाना पुलिस गिरोह के नेटवर्क और पुराने मामलों को खंगाल रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शादी का झांसा देकर कितने परिवारों को निशाना बनाया गया और इस पूरे खेल में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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