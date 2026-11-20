Homemade Sesame Oil: सर्दियों का मौसम आते ही रसोई में तिल का इस्तेमाल बढ़ जाता है. कोई तिल के लड्डू खाना पसंद करता है तो कोई इससे बनी दूसरी चीजें. इन सभी स्वादिष्ट चीजों के साथ ही तिल का तेल भी लोग खूब इस्तेमाल करते हैं. तिल का तेल खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है. लोग इससे मालिश भी करते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाले तेल की शुद्धता को लेकर कई बार मन में सवाल उठते हैं और ये महंगा भी आता है. अगर आप भी मिलावट और महंगाई के कारण तिल का तेल खरीदने से बचते हैं, तो परेशान ना हों. आप घर पर भी सफेद तिल से आसानी से तेल निकाल सकते हैं. वो भी बिना किसी मशीन और मेहनत के.

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जी हां, आप चाहें तो बिना किसी बड़ी मशीन के घर पर तिल का तेल तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको न तो बहुत ज्यादा सामान की जरूरत होगी और न ही कोई मुश्किल प्रोसेस अपनानी पड़ेगी. बस तिल को सही तरीके से भूनना, पीसना और गर्म पानी की मदद से उसका तेल अलग करना होगा. आइए जानते हैं घर पर तिल का तेल निकालने का आसान तरीका.



तिल का तेल बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

घर पर तिल का तेल निकालने के लिए आपको कुछ सामान्य चीजों की जरूरत होगी. ये सामान आसानी से रसोई में मिल जाते हैं.

700 ग्राम सफेद तिल

जरूरत के हिसाब से गर्म पानी

एक बड़ी कड़ाही

मिक्सर-ग्राइंडर

एक छन्नी

बड़ा बर्तन

साफ और सूखा कांच का जार या बोतल

बनाने का तरीका



1. सबसे पहले तिल को अच्छी तरह साफ करें: तेल बनाने के लिए सबसे पहले 700 ग्राम सफेद तिल लें. इन्हें एक बड़े बर्तन में डालकर इतना पानी भरें कि सभी तिल उसमें अच्छी तरह डूब जाएं. इन तिलों को करीब 3 मिनट तक पानी में भीगा रहने दें. इससे तिल में मौजूद धूल-मिट्टी और गंदगी निकल जाएगी.

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इसके बाद छन्नी की मदद से तिल को पानी से बाहर निकालें और साफ पानी से एक बार फिर धो लें. अब इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए.



2. कड़ाही में तिल को इस तरह भूनें: अब एक साफ और सूखी कड़ाही लें और उसमें धुले हुए तिल डाल दें. शुरुआत में तेज आंच पर करीब 3 से 4 मिनट तक तिल को लगातार चलाते हुए भूनें. इससे तिलों में जो थोड़ी बहुत नमी भी होगी वो भी खत्म हो जाएगी.

इसके बाद गैस को मीडियम आंच पर कर दें और फिर धीमा कर दें. तिल को लगातार चलाते रहें, ताकि वे नीचे से जलें नहीं. करीब 10 से 12 मिनट में तिल हल्के गोल्डन कलर के होने लगेंगे और उनमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी. यह इस बात का संकेत है कि तिल भुन चुके हैं.

ध्यान रखें कि तिल को बहुत ज्यादा न भूनें, वरना उनका स्वाद बदल सकता है. भुनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें.



3. मिक्सर में पीसने पर निकलने लगेगा तेल: जब तिल ठंडे हो जाएं, तो इन्हें मिक्सर के जार में थोड़ा-थोड़ा करके डालें और पीसना शुरू करें. एक बार में बहुत ज्यादा तिल डालने के बजाय छोटी मात्रा में पीसना बेहतर रहेगा.

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पीसते समय बीच-बीच में मिक्सर बंद करके चम्मच से तिल के मिश्रण को चलाते रहें. धीरे-धीरे तिल अपना तेल छोड़ने लगेंगे और इनका पाउडर गाढ़े, चिकने पेस्ट में बदल जाएगा. जब तिल का मिश्रण मुलायम और क्रीमी पेस्ट जैसा हो जाए, तो इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें.



4. गर्म पानी डालते ही अलग होने लगेगा तिल का तेल: अब एक बर्तन में पानी गर्म कर लें. इस गर्म पानी को तिल के तैयार पेस्ट में थोड़ा-थोड़ा करके डालें और लगातार चम्मच से चलाते रहें.

कुछ देर बाद आपको दिखाई देगा कि तिल का पेस्ट और तेल अलग होने लगे हैं. धीरे-धीरे तेल ऊपर जमा होने लगेगा. इस दौरान बर्तन को हल्का हिलाएं और चम्मच की मदद से मिश्रण को धीरे-धीरे दबाते रहें. इससे तेल को ऊपर आने में मदद मिलेगी. जब तेल अच्छी तरह ऊपर इकट्ठा हो जाए, तो उसे निकालने की तैयारी करें.



5. छानकर कांच की बोतल में भर लें तेल: आखिर में चम्मच की मदद से तेल को सावधानी से अलग निकाल लें. अब इसे एक साफ छन्नी से छान लें, ताकि इसमें मौजूद तिल के छोटे-छोटे कण निकल जाएं.

शुरुआत में तेल थोड़ा धुंधला दिखाई दे सकता है. इसे कुछ दिन बिना हिलाए रखने पर नीचे बारीक कण बैठ सकते हैं. इसके बाद ऊपर के साफ तेल को अलग किया जा सकता है.

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तैयार तेल को साफ और पूरी तरह सूखी कांच की बोतल में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर रखें. तेल में पानी या नमी न जाने दें और इस्तेमाल से पहले उसकी गंध और स्थिति जरूर जांच लें.

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