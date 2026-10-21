Rajasthani Tar Kakdi ki Sabzi: 1 कटोरी दही से बनाएं राजस्थानी स्टाइल तर ककड़ी की सब्जी, 1 की जगह खा जाएंगे 3 रोटी, आसान है रेसिपी

Rajasthani Tar Kakdi ki Sabzi recipe: जंगली ककड़ी को ज्यादातर सलाद में इस्तेमाल किया जाता है और इनका स्वाद भी खीरे से अलग होता है. जंगली ककड़ी को तर ककड़ी और देसी ककड़ी भी कहा जाता है और राजस्थान में इसकी बहुत मजेदार सब्जी बनाई जाती है. अगर आप रोज आलू-मटर जैसी सब्जी खाकर पक चुके हैं और आपको खाने में कुछ टेस्टी और झटपट बनने वाली डिश की तलाश है तो यह सब्जी आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है.
कभी-कभी कुछ अलग खाने का मन करता है और तब आप तर ककड़ी या देसी ककड़ी की राजस्थानी स्टाइल सब्जी बना सकते हैं, जो रोटी के साथ बहुत लाजवाब लगती है. इस सब्जी को बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है, बस घर के देसी मसालों के साथ ही यह तैयार हो जाती है. आइए आपको घर पर राजस्थान की मशहूर तर ककड़ी की सब्जी बनाने का देसी तरीका बताते हैं.
तर ककड़ी की सब्जी के लिए इंग्रेडिएंट्स
तर ककड़ी की सब्जी बनाने का आसान तरीका
प्रो टिप:
ककड़ी जल्दी गल जाती है, इसलिए इसे ज्यादा देर तक ना पकाएं, वरना वो ज्यादा गल जाएगी तो उसका स्वाद खराब हो जाता है.
अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सब्जी में थोड़ा खट्टापन आए.