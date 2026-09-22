Pyaaz Paratha Recipe: नाश्ते में बिना आटा गूंथे और बिना बेले, सिर्फ 10 मिनट में बनाएं कुरकुरा प्याज पराठा; उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Pyaaz Ka Paratha Recipe: सुबह के नाश्ते में गरमागरम पराठा मिल जाए तो दिन ही बन जाता है. लेकिन पराठा बनाने के नाम पर सबसे ज्यादा झंझट आटा गूंथने और फिर उसे बेलने की होती है. खासकर जब सुबह जल्दी ऑफिस या बच्चों के स्कूल की तैयारी करनी हो, तो कई बार मन करता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो स्वादिष्ट भी हो और ज्यादा मेहनत भी न लगे.

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अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो आज की ये ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है. पराठा बनाने की इस ट्रिक में न आटा गूंथना पड़ेगा, न ही बेलना होगा और न ही प्याज की स्टफिंग भरकर पराठे के फटने की टेंशन होगी. इसके लिए आटे का लिक्विड बनाकर सीधा तवे पर डाला जाएगा और कुछ ही मिनटों में आपका कुरकुरा पराठा तैयार हो जाएगा. सबसे अच्छी बात ये है कि प्याज वाला यह पराठा बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम बन सकता है. इसे दही, अचार या हरी चटनी के साथ गरमागरम खाया जा सकता है.

क्यों आसान है प्याज का ये पराठा?

आमतौर पर प्याज का पराठा बनाने के लिए पहले आटा गूंथा जाता है, फिर लोई बनाई जाती है और उसमें प्याज की मसालेदार स्टफिंग भरकर बेलना पड़ता है. इसमें प्याज से पानी निकलने की वजह से पराठा बेलते समय कई बार दिक्कत भी आती है. लेकिन इस रेसिपी में इन सब झंझटों को छोड़ दीजिए. प्याज को आटे और पानी के साथ मिलाकर ऐसा बैटर तैयार करना है, जिसे तवे पर चम्मच से फैलाया जा सके. यानी पराठा बनाने का तरीका कुछ-कुछ चीला या डोसा जैसा रहेगा.



इंग्रेडिएंट्स

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1 कप गेहूं का आटा

1 मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज

1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ

½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ चम्मच अजवाइन

½ चम्मच जीरा

नमक स्वादानुसार

थोड़ा सा चाट मसाला

पानी जरूरत के अनुसार

पराठा सेंकने के लिए तेल या घी

बनाने का तरीका

1. बिना आटा गूंथे प्याज का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. अब इसमें लाल मिर्च, अजवाइन, जीरा, चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.

2. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें और चम्मच की मदद से मिलाते जाएं. ध्यान रखें कि आपको इसका सॉफ्ट आटा नहीं, बल्कि गाढ़ा और स्मूद बैटर तैयार करना है. बैटर इतना पतला भी न हो कि तवे पर फैलते ही बह जाए और इतना गाढ़ा भी न हो कि इसे फैलाना मुश्किल हो.

3. अब तवा गैस पर रखें और अच्छी तरह गर्म होने दें. तवा गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ा सा तेल या घी लगाएं. अब तैयार प्याज वाले बैटर की एक बड़ी चम्मच तवे पर डालें. चम्मच की मदद से इसे धीरे-धीरे गोल आकार में फैलाएं. इसे बहुत ज्यादा पतला करने की जरूरत नहीं है.

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4. पराठे को मीडियम आंच पर पकने दें. जब नीचे की तरफ हल्का सुनहरा रंग आने लगे और किनारे सिकने लगें, तो ऊपर थोड़ा तेल या घी लगाकर बहुत ही ध्यान से पलट दें.

5. अब दूसरी तरफ भी गोल्डन और कुरकुरा होने तक सेंकें. दोनों तरफ अच्छी तरह सिक जाए तो इसे तवे से निकाल लें. आपका प्याज का पराठा तैयार है.

दही और अचार के साथ करें सर्व

गरमागरम प्याज का पराठा तैयार है. इसे आप दही, हरी चटनी, अचार या मक्खन के साथ सर्व कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए न पहले से आटा गूंथकर रखने की जरूरत है और न ही प्याज की अलग से स्टफिंग तैयार करनी पड़ती है. तो अगली बार जब पराठा खाने का मन हो लेकिन आटा गूंथने और बेलने का मन न करे, तो प्याज वाला ये आसान तरीका जरूर ट्राई कर सकते हैं.

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