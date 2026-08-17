रिटायरमेंट फंड और जायदाद के लिए पति से झगड़ा, फिर पत्नी ने उतारा मौत के घाट

तेलंगाना के सिद्दिपेट से एक दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. जिले के हुस्नाबाद कस्बे में एक महिला ने अपने पति की पत्थर मारकर हत्या कर दी. हत्या की वजह रिटायरमेंट के पैसों और जायदाद के बंटवारे को लेकर हुआ झगड़ा बताया जा रहा है.

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मृतक की पहचान वेंकटेशम के रूप में हुई है, जो आसिफाबाद में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर तैनात थे. उनकी पत्नी राजमणि पेशे से एक सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में काम करती हैं. कपल हुस्नाबाद के हनुमान नगर इलाके में रहता था.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वेंकटेशम इसी महीने (अगस्त 2026) में अपने सरकारी पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे. पुलिस का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों और संपत्ति के हिस्से को लेकर पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से लगातार विवाद और कहासुनी हो रही थी.

ओखली की मूसल से किया हमला

सोमवार को इसी मुद्दे पर दोनों के बीच बहस काफी बढ़ गई. बहस के दौरान गुस्से में आकर राजमणि ने ओखली के मूसल से अपने पति पर हमला कर दिया. सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने के कारण वेंकटेशम की मौके पर ही मौत हो गई.

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आरोपी पत्नी हिरासत में, जांच शुरू

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद हुस्नाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया. पुलिस ने आरोपी पत्नी राजमणि को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो कपल के बीच वित्तीय लेन-देन और जायदाद से जुड़े पुराने विवादों की बारीकी से जांच कर रहे हैं.

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