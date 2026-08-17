ऐश्वर्या से शाही शादी, 6 महीने में तलाक की अर्जी, अब भोजपुरी हसीना संग फ्लर्टिंग! क्या है तेज प्रताप से जुड़ा पूरा बवाल?

‘भोजपुरी बवाल’ में तेज प्रताप यादव का नया अंदाज इन दिनों खूब चर्चा में है. कभी काजल राघवानी के लिए डिनर मेन्यू बदलवाना, तो कभी उनके साथ मस्ती और फ्लर्टिंग वाला अंदाज... तेजू भैया का ये अंदाज देखकर अब लोगों को उनकी निजी जिंदगी भी याद आ रही है. खासकर वो शादी, जो बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन महज कुछ महीनों में रिश्ते में ऐसी दरार आई कि मामला अदालत तक पहुंच गया.

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काजल संग तेज प्रताप की ‘फ्लर्टिंग’, फिर चर्चा में आई पुरानी शादी

तेज प्रताप यादव इन दिनों राजनीति से ज्यादा ‘भोजपुरी बवाल’ के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं. शो में भोजपुरी सितारों के बीच उनका अंदाज काफी अलग नजर आ रहा है. काजल राघवानी के साथ उनकी नजदीकियां और मजाकिया अंदाज ने सोशल मीडिया पर भी खूब ध्यान खींचा. हाल ही में काजल के लिए उन्होंने डिनर मेन्यू तक बदलवा दिया, जिसके बाद फैंस तरह-तरह के कमेंट करने लगे.

अब जब तेज प्रताप का ये रोमांटिक और चुलबुला अंदाज कैमरे पर दिख रहा है, तो जाहिर है लोगों की नजर उनकी पुरानी शादी की कहानी पर भी जा रही है. क्योंकि तेज प्रताप की शादी की कहानी जितनी शाही थी, उसका आगे का सफर उतना ही विवादों से भरा रहा.

लालू यादव के घर आई थीं ऐश्वर्या, हजारों मेहमान बने थे बाराती

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12 मई 2018 को तेज प्रताप यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी की थी. यह कोई आम शादी नहीं थी. समारोह में बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरे शामिल हुए थे और हजारों मेहमानों की मौजूदगी में यह शादी हुई थी.

तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतना भव्य रिश्ता कुछ ही महीनों में टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा. शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक नजर आया, लेकिन फिर दोनों के रिश्ते में खटास की खबरें सामने आने लगीं.

सिर्फ 6 महीने बाद तेज प्रताप ने मांग लिया तलाक!

शादी के करीब छह महीने बाद नवंबर 2018 में तेज प्रताप यादव ने पटना की अदालत में ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दाखिल कर दी. उनके वकील ने उस समय रिश्ते में ‘अनुकूलता की कमी’ यानी कम्पैटिबिलिटी इश्यू को वजह बताया था. तेज प्रताप ने भी उस वक्त मीडिया से बात करते हुए कहा था कि घुट-घुटकर जीने का कोई फायदा नहीं है. उन्होंने साफ संकेत दिया था कि वह अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं.

यानी जिस शादी की तस्वीरें कभी बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बनी थीं, वही रिश्ता देखते ही देखते अदालत की फाइलों में पहुंच गया.

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ऐश्वर्या ने भी लगाए थे गंभीर आरोप

इसके बाद यह मामला सिर्फ तलाक की अर्जी तक सीमित नहीं रहा. ऐश्वर्या राय ने भी तेज प्रताप और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 2019 में अदालत में दिए अपने जवाब में ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर नशे की लत और प्रताड़ना समेत कई आरोप लगाए थे. उन्होंने यह भी दावा किया था कि शादी के बाद उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. ये सभी बातें ऐश्वर्या की ओर से लगाए गए आरोप थे, जिन्हें तेज प्रताप की ओर से चुनौती दी गई थी. यानी दोनों तरफ से रिश्ते को लेकर अलग-अलग दावे सामने आने लगे और मामला और ज्यादा पेचीदा होता चला गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के कुछ ही महीनों बाद ऐश्वर्या ससुराल से अलग हो गई थीं. उन्होंने बाद में आरोप लगाया कि उन्हें पति और ससुराल वालों की ओर से परेशान किया गया और घर से निकाल दिया गया. इस पूरे विवाद का असर दोनों परिवारों के रिश्तों और राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ा. ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने बाद में राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया था. इस तरह एक निजी रिश्ते का विवाद धीरे-धीरे बिहार की राजनीति तक भी पहुंच गया.

तलाक का मामला अभी तक बना हुआ है चर्चा का विषय

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तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक का मामला लंबे समय से अदालत में चलता रहा है. मई 2025 की रिपोर्टों में भी पटना फैमिली कोर्ट में मामले की सुनवाई और अगली तारीख का जिक्र मिला था. यानी उस समय तक दोनों का कानूनी रिश्ता खत्म नहीं हुआ था.

इसी दौरान 2025 में तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी बड़ा दावा किया था. उन्होंने महिला को अनुष्का यादव बताते हुए उनके साथ 12 साल के रिश्ते की बात लिखी थी. बाद में उन्होंने उस पोस्ट को लेकर हैक किए जाने का दावा किया, जबकि ऐश्वर्या ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए थे.

इस विवाद के बाद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से छह साल के लिए निकालने और परिवार से अलग करने की घोषणा की थी.

काजल राघवानी संग तेज प्रताप का नया अंदाज

‘भोजपुरी बवाल’ में तेज प्रताप का अंदाज देखकर लोग उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बातें कर रहे हैं. काजल राघवानी के साथ उनकी बातचीत, मजाक और खास तवज्जो ने शो का माहौल और भी मसालेदार कर दिया है. हालांकि, स्क्रीन पर किसी के साथ फ्लर्टिंग या मस्ती को देखकर निजी रिश्ते का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा. शो में तेज प्रताप और काजल की केमिस्ट्री फिलहाल मनोरंजन और रियलिटी शो के कंटेंट का हिस्सा है.

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लेकिन इतना जरूर है कि तेज प्रताप की निजी जिंदगी पहले से ही इतनी सुर्खियों से भरी रही है कि उनका कोई भी नया अंदाज लोगों की नजरों से बच नहीं पाता.

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