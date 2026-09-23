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'हनुमान अंश' के नेत्रहीन सिंगर की लौटेगी रोशनी! प्रोड्यूसर कराएगी आंखों का ट्रीटमेंट, CM मोहन यादव भी करेंगे मदद

फिल्म हनुमान अंश के सिंगर सुनील लोधी का हनुमान भजन वायरल हुआ. लेकिन उनकी आंखों की समस्या ने सभी को भावुक कर दिया. प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बताया कि सुनील लोधी का आंखों का इलाज जल्द शुरू होगा.

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सुनील लोधी की आंखों का होगा इलाज (Photo: Social Media)
सुनील लोधी की आंखों का होगा इलाज (Photo: Social Media)

फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही है. मूवी की सक्सेस के साथ इसकी स्टारकास्ट और पूरी टीम की किस्मत भी चमकी है. हनुमान अंश के सॉन्ग हिट हुए. 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान..' गाना भी वायरल हुआ. इसे बुंदेलखंड के सिंगर सुनील लोधी ने गाया है. गाने के साथ वो भी वायरल हुए. लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ा कि सुनील देख नहीं सकते, तो उनका दिल टूटा. लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि उनकी आंखों का ट्रीटमेंट होने वाला है. फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने इसका ऐलान किया है.

दुनिया देख पाएंगे सुनील लोधी
सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में उन्होंने सुनील लोधी को फिल्म में लाने पर बात की. वो कहती हैं- सुनील लोधी ट्रेन में गाया करते थे. मुझे लगता है वो गॉड गिफ्टेड हैं. वो हमारे ऑफिस आए थे. वो गाना सिंपल है. उसमें काफी कम बैकग्राउंड म्यूजिक है. फिर भी गाने में भक्ति झलकती है. मैंने उन्हें कहा कि आप तो इंटरनेट सेंसेशन हो गए हैं.

''इसके जवाब में उन्होंने मुझे कहा- नहीं, हनुमान जी की कृपा है. वो देख नहीं सकते. लेकिन उनके अंदर बहुत भक्ति है. उनके मुताबिक, जो भी हो रहा है वो हनुमान जी की कृपा से हो रहा है.''

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by रतन सिंह (राजवीर) (@rajveer_kachhwah)

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कब वादा पूरा करेंगी अनुप्रिया?
अनुप्रिया ने कहा- बहुत लोग हैं जो जिंदगी में अपनी कमियों को देखकर इरिटेट रहते हैं. लेकिन सुनील लोधी जी ऐसे नहीं हैं. उनकी आंखों की रोशनी बचपन से नहीं है. लेकिन तब भी हनुमान जी की तरफ उनकी भक्ति कमाल की है. हाल ही में वो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले थे, उन्होंने उनकी आंखों का मेडिकल ट्रीटमेंट कराने की बात कही थी. मैंने भी सुनील जी से वादा किया था कि उनकी आंखों के ट्रीटमेंट के लिए कुछ करेंगे.

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जब अनुप्रिया से पूछा गया क्या वो सुनील लोधी को आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई हैं? इसके जवाब में अनुप्रिया ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर रखा है. जैसे ही वो मुंबई वापस आएंगे तब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी. अनुप्रिया ने कहा- मुझे लगता है लोगों का प्यार सुनील फील कर सकते हैं. लेकिन देख नहीं सकते. मैं चाहती हूं वो लोगों का प्यार देखें.

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