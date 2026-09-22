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Leftover Rice Recipes: रात के बने चावल बच गए हैं? फेंकने के बजाय बना लें तमिलनाडु की ये 5 टेस्टी डिश, स्वाद है लाजवाब

Leftover Rice Recipes: अगर आपके घरों में भी खाने के बाद चावल बच जाते हैं तो उन्हें फेंकने की बजाय आप इनसे कई टेस्टी डिश तैयार कर सकते हैं. दही चावल से लेकर इमली चावल, फ्राइड राइस, चावल के वड़े और रसम चावल तक, ये सभी रेसिपी बनाने में आसान हैं और स्वाद में भी लाजवाब लगती हैं.

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बचे हुए चावल का टेस्टी डिश (Photo- ITG)
बचे हुए चावल का टेस्टी डिश (Photo- ITG)

Leftover Rice Recipes: चावल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. अक्सर घर में खाने के बाद चावल बच जाते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग इन्हें दोबारा गर्म करके खा लेते हैं या फिर फेंक देते हैं. लेकिन आप चाहें तो इन्हीं बचे हुए चावलों से कई तरह की टेस्टी डिश तैयार कर सकते हैं. तमिलनाडु के घरों में बचे हुए चावल से कई टेस्टी डिश बनाई जाती हैं जो टेस्टी होने के साथ-साथ बनाने में भी आसान होती हैं. दही चावल से लेकर इमली चावल, वेजिटेबल फ्राइड राइस, चावल के वड़े और रसम चावल तक, ये सभी डिश बनाने में आसान हैं और स्वाद में भी लाजवाब लगती हैं. तो आइए जानते हैं बचे हुए चावल से बनने वाली कुछ 5 आसान रेसिपी के बारे में.

1. दही चावल
बचे हुए चावल से दही चावल बनाना सबसे आसान है. इसके लिए चावल को चम्मच से थोड़ा मैश कर लें. इसमें ताजा दही और थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब एक पैन में तेल या घी गर्म करके राई, उड़द दाल, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं और इसे दही-चावल में मिला दें. आप चाहें तो इसमें थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक या अनार के दाने भी डाल सकते हैं.

2. इमली चावल
इमली चावल बनाने के लिए इमली के गूदे को गुड़, नमक, मेथी, धनिया और सूखी लाल मिर्च के साथ पकाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. अब इसे बचे हुए चावल में अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद राई, करी पत्ता, मूंगफली और चना दाल का तड़का लगाकर चावल में डालें. इस तरह चटपटा इमली चावल तैयार हो जाएगा.

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3. वेजिटेबल फ्राइड राइस
बचे हुए चावल से घर पर झटपट वेजिटेबल फ्राइड राइस भी बनाया जा सकता है. इसके लिए पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और इसमें बारीक कटा प्याज, गाजर, बीन्स और मटर डालकर भूनें. सब्जियां हल्की पक जाएं तो इसमें बचे हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं. आखिर में थोड़ा नींबू का रस और हरा धनिया डालें. यह एक आसान और स्वादिष्ट डिश है.

4. चावल के वड़े
अगर आप कुछ क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो बचे हुए चावल से वड़े बना सकते हैं. चावल को हल्का मैश करके इसमें चावल का आटा या बेसन, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता और थोड़ी हींग डालें. सभी चीजों को मिलाकर आटा जैसा मिश्रण तैयार करें. इसके छोटे-छोटे हिस्से लेकर वड़े का आकार दें और तेल में दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें.

5. रसम चावल
रसम चावल एक हल्की और आरामदायक डिश है. इसके लिए पहले इमली, टमाटर और रसम पाउडर से रसम तैयार करें. इसमें राई, जीरा, करी पत्ता और हींग का तड़का लगाएं. अब गर्म रसम को बचे हुए चावल के ऊपर डालें और अच्छी तरह मिला लें. रसम चावल का खट्टा और मसालेदार स्वाद काफी अच्छा लगता है.

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