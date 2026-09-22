दिल्ली के बाद लेफ्ट-कांग्रेस के गढ़ में भी फहरा भगवा, ABVP को मिली जीत

केरल में हाल ही में हुए यूनिवर्सिटी चुनावों के नतीजों में SFI ने राज्य की यूनिवर्सिटीज में अपना दबदबा बरकरार रखा. CPI(M) की छात्र इकाई SFI ने अलाप्पुझा जिले में केरल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी 18 कॉलेजों में यूनियन चुनाव जीत लिया.

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केरल यूनिवर्सिटी के कुल 71 कॉलेजों में SFI ने 63 कॉलेजों में जीत दर्ज की, जबकि एबीवीपी ने 1 और KSU ने 7 कॉलेजों में जीत हासिल की. वहीं, कन्नूर यूनिवर्सिटी के कुल 77 कॉलेजों में SFI ने 54 कॉलेजों में जीत दर्ज की. ABVP ने 3 और KSU ने 20 कॉलेजों में जीत हासिल की.

पॉलिटेक्निक कॉलेजों की बात करें तो कुल 55 कॉलेजों में SFI ने 45 कॉलेजों में जीत दर्ज की. वहीं, पॉलिटेक्निक स्कूलों के कुल 699 स्कूलों में SFI ने 604 स्कूलों में जीत हासिल की. MG यूनिवर्सिटी और कालीकट यूनिवर्सिटी के नतीजे अभी घोषित नहीं किए गए हैं.

एबीवीपी ने हासिल की जाती

MG यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, त्रिपुनिथुरा में एबीवीपी ने जीत हासिल की. यहां अन्य पार्टियों की ओर से कोई नामांकन नहीं होने के कारण नतीजे घोषित होने से पहले ही ABVP की जीत हो गई थी. एबीवीपी ने पिछले साल भी यह कॉलेज जीता था. वहीं, वेल्लिकुन्नम पॉलिटेक्निक में SFI ने ABVP को हराकर जीत हासिल की.

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केरल और पंजाब में एबीवीपी की जीत

हाल ही में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में ABVP ने चार में से तीन सीटों पर जीत हासिल की. इनमें अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद शामिल थे. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ABVP ने अध्यक्ष पद अपने नाम किया था.

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