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खौलते सांभर में गिरने से महिला की मौत, अन्नदान के लिए बन रहा था पकवान- VIDEO

विजयवाड़ा में विनायका चविथि अन्नदानम की तैयारी के दौरान 46 साल की सुजाता खौलते सांभर के बड़े बर्तन में गिर गईं और बाद में उनकी मौत हो गई. सीसीटीवी में कैद इस हादसे के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और अब इंतजाम में किसी लापरवाही की भी जांच कर रही है.

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सांभर वाले देग में गिर गई महिला. (Photo- Screengrab)
सांभर वाले देग में गिर गई महिला. (Photo- Screengrab)

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणेश चतुर्थी के मौके पर अन्नदान कार्यक्रम की तैयारी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 46 साल की महिला खौलते हुए सांभर से भरे बड़े भगोने में गिर गई. हादसे में महिला गंभीर रूप से झुलस गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतका की पहचान सुजाता के रूप में हुई है.

यह हादसा 20 सितंबर को हुआ. सुजाता अन्नदान कार्यक्रम के लिए खाना बनाने की तैयारियों में मदद कर रही थीं. इसी दौरान सांभर से भरे एक बड़े बर्तन को ले जाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान सुजाता का संतुलन बिगड़ गया और वह खौलते सांभर से भरे बर्तन में जा गिरीं.

यह भी पढ़ें: छात्रों को खुद परोसा नाश्ता और साथ बैठकर खाया... तमिलनाडु के सीएम विजय ने तिरुवनमियूर से किया स्कूली नाश्ता योजना के विस्तार का शुभारंभ

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CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा

सांभर में गिरने के बाद सुजाता बुरी तरह झुलस गईं. उन्हें तुरंत इलाज के लिए विजयवाड़ा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

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बताया जा रहा है कि हादसे की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर महिला किस तरह बर्तन में गिरी और अन्नदान कार्यक्रम की तैयारियों में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई थी.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में नवजात बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी, सीएम विजय शुरू करेंगे योजना

बर्तन ले जाते वक्त हादसे की जांच कर रही पुलिस

पुलिस हादसे से जुड़े CCTV फुटेज और अन्य जानकारी की जांच कर रही है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि खाना बनाने और बड़े बर्तनों को ले जाने के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे या नहीं. हादसे के बाद कार्यक्रम से जुड़े लोगों में भी चिंता का माहौल है.

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