खौलते सांभर में गिरने से महिला की मौत, अन्नदान के लिए बन रहा था पकवान- VIDEO

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणेश चतुर्थी के मौके पर अन्नदान कार्यक्रम की तैयारी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 46 साल की महिला खौलते हुए सांभर से भरे बड़े भगोने में गिर गई. हादसे में महिला गंभीर रूप से झुलस गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतका की पहचान सुजाता के रूप में हुई है.

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यह हादसा 20 सितंबर को हुआ. सुजाता अन्नदान कार्यक्रम के लिए खाना बनाने की तैयारियों में मदद कर रही थीं. इसी दौरान सांभर से भरे एक बड़े बर्तन को ले जाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान सुजाता का संतुलन बिगड़ गया और वह खौलते सांभर से भरे बर्तन में जा गिरीं.

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CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा

सांभर में गिरने के बाद सुजाता बुरी तरह झुलस गईं. उन्हें तुरंत इलाज के लिए विजयवाड़ा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

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बताया जा रहा है कि हादसे की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर महिला किस तरह बर्तन में गिरी और अन्नदान कार्यक्रम की तैयारियों में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई थी.

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बर्तन ले जाते वक्त हादसे की जांच कर रही पुलिस

पुलिस हादसे से जुड़े CCTV फुटेज और अन्य जानकारी की जांच कर रही है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि खाना बनाने और बड़े बर्तनों को ले जाने के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे या नहीं. हादसे के बाद कार्यक्रम से जुड़े लोगों में भी चिंता का माहौल है.

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