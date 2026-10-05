Lauki Bhujia Recipe: लौकी की सब्जी छोड़िए! बिहारी स्टाइल में बनाएं इसकी टेस्टी भुजिया, रेसिपी है आसान
Lauki Bhujia Recipe: अगर आप रोज की लौकी की सब्जी से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो लौकी की भुजिया बना सकते हैं. इसे बनाना जितना आसान है, खाने में यह उतनी ही टेस्टी लगती है. आज हम आपको बिहारी स्टाइल में लौकी की भुजिया बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
Lauki Bhujia Recipe: लौकी को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और इससे कई तरह की डिश बनाई जाती हैं. आज हम आपको बिहारी स्टाइल में लौकी की भुजिया बनाने का आसान तरीका बताएंगे. प्याज, हरी मिर्च और हल्के मसालों के साथ तैयार यह भुजिया खाने में काफी टेस्टी लगती है और इसे आप बेहद आसानी से कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं. आप इसे रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ गरमा-गरम सर्व कर सकते हैं. अगर आप भी रोज की लौकी की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ हल्का और टेस्टी खाना चाहते हैं तो लौकी की भुजिया ट्राई कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं लौकी की भुजिया बनाने का आसान तरीका और इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
500 ग्राम लौकी
1 प्याज, बारीक कटा हुआ
1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल
आधी छोटी चम्मच जीरा
आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
स्वादानुसार नमक