Lauki Besan Vada Recipe: लौकी और बेसन से झटपट बनाएं क्रिस्पी वड़ा, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Lauki Besan Vada Recipe: शाम के नाश्ते में अगर आप कुछ टेस्टी और क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो लौकी बेसन वड़ा ट्राई कर सकते हैं. ये वड़े बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं. इन्हें बेसन, सूजी और लौकी से तैयार किया जाता है. ऊपर से सरसों, तिल, हरी मिर्च और करी पत्ते का तड़का इसका स्वाद और बढ़ा देता है. आप इसे नाश्ते या शाम के स्नैक के तौर पर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा. तो आइए जानते हैं लौकी बेसन वड़ा बनाने का आसान तरीका और इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

और पढ़ें

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

500 ग्राम लौकी

आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधी छोटी चम्मच अजवाइन

1 छोटी चम्मच नमक

1 कप बेसन

3 बड़ी चम्मच सूजी (करीब 30 ग्राम)

एक चौथाई कप दही

तीन चौथाई कप पानी

एक चुटकी हींग

1 छोटी चम्मच जीरा

1 छोटी चम्मच सरसों के दाने

1 छोटी चम्मच साबुत धनिया

तड़के के लिए

तेल, जरूरत के अनुसार

सरसों के दाने

सफेद तिल

हरी मिर्च

करी पत्ते

बारीक कटा हरा धनिया

लौकी बेसन वड़ा कैसे बनाएं?

सबसे पहले लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें. अगर लौकी में ज्यादा पानी है तो इसे हल्का निचोड़ लें. अब एक बड़े बाउल में कद्दूकस की हुई लौकी डालें. इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक, बेसन, सूजी, दही, हींग, जीरा, सरसों के दाने और साबुत धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा बैटर तैयार करें. ध्यान रखें कि बैटर बहुत पतला न हो. इसे कुछ मिनट के लिए रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे वड़े बनाकर गरम तेल में डालें. इन्हें मीडियम आंच पर पलट-पलटकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें. तैयार वड़ों को प्लेट में निकाल लें. अब वड़ों का स्वाद बढ़ाने के लिए तड़का तैयार करें. इसके लिए एक छोटे पैन में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें सरसों के दाने डालें. जब ये चटकने लगें तो सफेद तिल, बारीक कटी हरी मिर्च और करी पत्ते डाल दें. कुछ सेकंड भूनने के बाद गैस बंद कर दें. तैयार तड़के को लौकी बेसन वड़ों के ऊपर डालें और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल दें. गरमा-गरम लौकी बेसन वड़ों को हरी चटनी, इमली की चटनी या चाय के साथ सर्व करें.

---- समाप्त ----