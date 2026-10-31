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Nita Ambani Look: दिवाली से पहले हरी सिल्क साड़ी में छाईं नीता अंबानी, ईशा ऑफ व्हाइट सूट में लगीं सुंदर

अंबानी परिवार ने जियो IPO की शेयर बाजार में लिस्टिंग के मौके पर एक सेलिब्रेशन डिनर रखा जिसमें नीता अंबानी पन्ना रंग की ग्रीन सिल्क साड़ी और एक शानदार डायमंड चोकर पहने बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि ईशा अंबानी ने इस दौरान आइवरी रंग की कढ़ाई वाली अनारकली पहना था.

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nita ambani
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रिलायंस समूह के जियो आईपीओ की शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद अंबानी फैमिली ने एक शानदार डिनर का आयोजन किया. इस डिनर में दिग्गज बिजनस हस्तियां और रिलायंस से जुड़े लोग पहुंचे. लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा नीता अंबानी के लुक की हुई जो हमेशा की तरह इस इवेंट में भी बेहद क्लासी और सुंदर दिख रही थीं. उन्होंने पन्ना-हरे रंग की रेशम की साड़ी पहनी थी जबकि उनकी बेटी ईशा अंबानी ने अनारकली सूट पहना था.

हरे रंग की साड़ी में छाईं नीता अंबानी

नीता अंबानी का भारतीय परिधानों, कढ़ाई और आभूषणों के प्रति खास लगाव है. इस समारोह में उनकी पन्ने जैसी हरी साड़ी इस बात का एक और उदाहरण है कि वो किस तरह इन सभी चीजों को एक साथ इस खूबी से शामिल करती हैं कि उनका लुक हमेशा सबसे अलग और क्लासी दिखता है.

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इस गहरे हरे रंग के रेशमी कपड़े पर हाथीदांत के रंग जैसी फूलों की बारीक कढ़ाई की गई थी जो कपड़े की भव्यता के साथ एक शानदार कंट्रास्ट बना रही थी. किनारों पर लगी सुनहरी लेस पारंपरिक कारीगरी का एक और नमूना पेश कर रही थी, जिससे साड़ी को एक उत्सवपूर्ण रूप मिल रहा था.

जूलरी भी थी खास

हरे रंग की सुंदर साड़ी के साथ नीता ने स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनी थी जिसमें डायमंड चोकर था. इसके बीच में एक आकर्षक डिजाइन था और साथ ही पन्ने का काम भी किया गया था. इस चोकर की वजह से साड़ी का पूरा लुक निखर कर सामने आया. उन्होंने इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स, शानदार चूड़ियां, ब्रेसलेट और पन्ने की एक अंगूठी भी पहनी. 

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नीता अंबानी का मेकअप इस दौरान काफी सिंपल लेकिन एलिगेंट था. उन्होंने बीच से मांग निकालकर बालों को खुला छोड़ा था. आंखों में काजल, डार्क आइब्रो, एक छोटी सी बिंदी और होठ पर पिंक लिपस्टिक लगाई थी. 

किसी बहुत ही जटिल हेयरस्टाइल या ड्रामेटिक मेकअप के साथ प्रयोग करने के बजाय उन्होंने साड़ी और गहनों को ही मुख्य आकर्षण बनाए रखा.

बेटी ईशा भी लगीं स्टाइलिश
ईशा अंबानी ने आइवरी रंग का अनारकली सूट पहना था जिसका कट बहुत ही शानदार था. इसमें फुल स्लीव्स थीं और सामने की तरफ नकली बटनों की डिटेलिंग दी गई थी. इस ड्रेस की सबसे खास बात थी इस पर की गई बारीक चिकनकारी जैसी कढ़ाई जिसने ड्रेस को एक बेहतरीन टेक्सचर दिया लेकिन इसे बहुत ज्यादा सजावटी या भड़कीला नहीं बनाया.

उन्होंने इस कुर्ते के साथ मैचिंग फ्लेयर्ड ट्राउजर और कढ़ाई वाला दुपट्टा पहना, जिससे उनका पूरा लुक आइवरी शेड में एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था. एक ही रंग के शेड्स इस्तेमाल करने से ड्रेस को एक सादगी भरी खूबसूरती मिली, जबकि बारीक कारीगरी ने यह पक्का किया कि यह बिल्कुल भी साधारण न लगे.

ईशा ने इसके साथ शानदार डायमंड इयररिंग्स और एक आकर्षक डायमंड रिंग पहनी. उनकी ज्वेलरी ने ड्रेस की कढ़ाई को दबाए बिना, उसमें बस एक हल्की सी चमक जोड़ दी.

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मेकअप की बात करें तो ईशा ने बालों को बीच से बांटकर आधा पीछे की तरफ बांधा, जिससे कुछ लटें उनके चेहरे के आसपास आ रही थीं. हल्का स्मोकी आईशैडो, अच्छी तरह से सेट की गई भौहें, गालों पर हल्का ब्लश और होंठों पर मॉव रंग की लिपस्टिक के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.

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