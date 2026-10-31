scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्कूटी-बाइक में ऐसी टक्कर कि उड़ गए परखच्चे, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में स्कूटी सवार अजगर उर्फ लाल और बाइक सवार दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को अस्पताल से मेरठ रेफर किया गया. पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

Advertisement
X
रात 9 बजे हुई स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर.(Photo: Screengrab)
रात 9 बजे हुई स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. इस दुर्घटना में स्कूटी और बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर किया गया.

दरअसल, यह घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मंदवाड़ा रोड की है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उनके सवार दूर जा गिरे.

यह भी पढ़ें: 'निकाह के बाद कभी शारीरिक संबंध नहीं बना पाया पति, विरोध पर पीटा' मुजफ्फरनगर में पत्नी का दर्द छलका

सम्बंधित ख़बरें

गन्ने की खेती से परिवार संभाल रहीं नीलम मलिक
पति की मौत के बाद नहीं मानी हार, 13 बीघा गन्ने की खेती से परिवार संभाल रहीं नीलम
Meerut Saharanpur MLC elections: Voting under way in Muzaffarnagar as teachers and graduates turn out in large numbers.
MLC चुनाव: मुजफ्फरनगर में शिक्षकों-स्नातकों में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह
Bride with henna-adorned hands kept waiting; groom did not arrive (Photo: ITG)
'निकाह के बाद कभी संबंध नहीं बना पाया पति, विरोध पर पीटा'
Smartphone batter explode
फटा मोबाइल और UP के शख्स की मौत, इग्नोर ना करें ये 5 बातें
Man dies in Muzaffarnagar as mobile battery explodes in his pocket.
बाइक चलाते युवक की जेब में रखा मोबाइल फटा, युवक की दर्दनाक मौत

हादसे में स्कूटी सवार अजगर उर्फ लाल और बाइक चला रहे दीपक गंभीर रूप से जख्मी हो गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. वहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया.

दुकान के CCTV कैमरे में कैद हुई भीषण टक्कर

Advertisement

यह पूरी घटना सड़क किनारे स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. बाद में किसी ने इस फुटेज को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. फुटेज में स्कूटी और बाइक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत का खौफनाक मंजर साफ दिखाई दे रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. हादसे के तुरंत बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. टक्कर की आवाज और शोर-शराबा सुनकर आसपास की दुकानों के दुकानदार भी बाहर निकल आए और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नए आइडिया की कद्र नहीं, ग्रोथ के मौके नहीं... ऐसा है आपका ऑफिस? |
    शुभमन के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी से भिड़ी ये महिला फैन, फिर गिल ने तोड़ा दिल, सरेआम बयां किया दर्द |
    स्पीति घाटी घूम रहीं एक्ट्रेस अंजलि आनंद, 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री से चंद्रताल झील तक दिखाए खूबसूरत नजारे, PHOTOS |
    दौड़ती SUV, बदलती लोकेशन और निशाने पर बैंक अकाउंट... दिल्ली में साइबर ठगों का नया खेल! |
    करवा चौथ की पूजा के बाद उजड़ा परिवार: शक के फेर में पत्नी ने लगाई फांसी, बदहवास पति ने भी दी जान |
    Sanjay Gupta Death: 'वो बीमार नहीं थे, ये बहुत भयानक है', फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन से हैरान कंगना रनौत |
    वर्किंग हैं फिर भी संभाल रहीं रसोई...! भारत में औरतों के हालात पर ये रिपोर्ट पढ़ी क्या? |
    Lasooni Palak Egg Curry Recipe: लंच में बनाएं लहसुनी पालक एग करी, रोटी और चावल के साथ लगेगी लाजवाब, शेफ रणवीर ने बताई रेसिपी |
    मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप सिंह पुरी ने दाखिल किया नामांकन; भोपाल में कांग्रेस ने फूंके पुतले |
    बैन है, फिर भी रिकॉर्ड खेती! तालिबान में नियम तोड़कर इतनी अफीम क्यों उगा रहे लोग?
    Advertisement