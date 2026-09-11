Dalchini Wale meethe Badam: बाजार के मीठे स्नैक्स छोड़िए, घर पर दालचीनी डालकर बनाएं मीठे बादाम, आसान है रेसिपी

Dalchini Wale meethe Badam: बच्चों को बाहर से खरीदकर मीठा खिलाने से अच्छा है कि आप उनको लिए घर में ही कुछ टेस्टी स्नैक्स बना लें. बाजार में मिलने वाली चीजों में मिलावट होती है, जबकि आप इन चीजों को आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं. मीठे बादाम आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आप इनको आसानी से अपने घर भी बना सकते हैं.

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शेफ कुणाल कपूर ने खास दालचीनी वाले मीठे बादाम की रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर ट्राई कर सकते हैं. इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. दालचीनी की हल्की गर्म खुशबू और चीनी की मिठास बादाम के स्वाद को और खास बना देती है. इन्हें बनाकर आप स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब भी हल्की-फुल्की स्नैकिंग की क्रेविंग हो तो इनको निकालकर खा लें.

दालचीनी वाले मीठे बादाम के लिए सामग्री

बादाम- 1 कप

चीनी- जरूरत के अनुसार, बादाम पर कोटिंग के लिए

पानी- थोड़ी मात्रा में

वनीला एसेंस- कुछ बूंदें

दालचीनी पाउडर- ½ चम्मच या स्वादानुसार

दालचीनी वाले मीठे बादाम बनाने का तरीका

बादाम भूनें: सबसे पहले बादाम को एक प्लेट में रखें और माइक्रोवेव में रीहीट ऑप्शन पर करीब 2 से 2.5 मिनट तक गर्म करें. इससे बादाम की कच्ची नमी निकल जाएगी और वे हल्के रोस्ट हो जाएंगे.

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चीनी की चाशनी तैयार करें: अब एक पैन में चीनी, थोड़ा सा पानी और भुने हुए बादाम डालें.इसे मिडियम फ्लेम पर पकाना शुरू करें.

बादाम पर कोटिंग करें: जब चीनी पूरी तरह घुल जाए, तो इसमें वनीला एसेंस और दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

चीनी को जमने दें: मिक्सर को लगातार पकाते रहें.धीरे-धीरे पानी सूखने लगेगा और चीनी गाढ़ी होकर बादाम पर चिपकने लगेगी.कुछ देर बाद चीनी क्रिस्टल की तरह जमकर बादाम के ऊपर मीठी और कुरकुरी परत बना देगी.

ठंडा करके स्टोर करें: तैयार दालचीनी वाले बादाम को पैन से निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें.इसके बाद इन्हें एयरटाइट कांच के जार में भरकर रखें.सही तरीके से स्टोर करने पर ये करीब एक महीने तक चल सकते हैं.

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