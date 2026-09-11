scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dalchini Wale meethe Badam: बाजार के मीठे स्नैक्स छोड़िए, घर पर दालचीनी डालकर बनाएं मीठे बादाम, आसान है रेसिपी

घर पर बच्चों और बड़ों के लिए स्वादिष्ट दालचीनी वाले मीठे बादाम बनाएं. बादाम को हल्का रोस्ट करके चीनी, दालचीनी और वनीला एसेंस की कोटिंग दी जाती है. ये स्नैक कुरकुरा और स्वादिष्ट बनता है, इसे एयरटाइट जार में स्टोर करके जब मन करे तब खा सकते हैं.

Advertisement
X
बादाम स्वीट्स खूब मिलते हैं. (PHOTO:AI)
बादाम स्वीट्स खूब मिलते हैं. (PHOTO:AI)

Dalchini Wale meethe Badam: बच्चों को बाहर से खरीदकर मीठा खिलाने से अच्छा है कि आप उनको लिए घर में ही कुछ टेस्टी स्नैक्स बना लें. बाजार में मिलने वाली चीजों में मिलावट होती है, जबकि आप इन चीजों को आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं. मीठे बादाम आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आप इनको आसानी से अपने घर भी बना सकते हैं.  

शेफ कुणाल कपूर ने खास दालचीनी वाले मीठे बादाम की रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर ट्राई कर सकते हैं. इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. दालचीनी की हल्की गर्म खुशबू और चीनी की मिठास बादाम के स्वाद को और खास बना देती है. इन्हें बनाकर आप स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब भी हल्की-फुल्की स्नैकिंग की क्रेविंग हो तो इनको निकालकर खा लें.

दालचीनी वाले मीठे बादाम के लिए सामग्री

सम्बंधित ख़बरें

Onion Raita
बूंदी छोड़िए, अब बनाएं राई-करी पत्ते के छौंक वाला प्याज का रायता
Wall Paint
दीवारों की सीलन से बचने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय
स्ट्रीट फूड जैसा स्वाद अब घर पर (Photo- ITG)
बाजार जैसा चटपटा चना जोर गरम अब बनाएं घर पर, नोट करें आसान रेसिपी
beetroot rice
रोज सादे चावल खाना छोड़ें, आलू डालकर झटपट बनाएं टेस्टी चुकंदर राइस
Khatta Meetha Namkeen
झटपट बनाएं पोहा-मूंगफली की खट्टा-मीठा नमकीन, महीने भर रहेगी फ्रेश
  • बादाम- 1 कप
  • चीनी- जरूरत के अनुसार, बादाम पर कोटिंग के लिए
  • पानी- थोड़ी मात्रा में
  • वनीला एसेंस- कुछ बूंदें
  • दालचीनी पाउडर- ½ चम्मच या स्वादानुसार

दालचीनी वाले मीठे बादाम बनाने का तरीका

बादाम भूनें: सबसे पहले बादाम को एक प्लेट में रखें और माइक्रोवेव में रीहीट ऑप्शन पर करीब 2 से 2.5 मिनट तक गर्म करें. इससे बादाम की कच्ची नमी निकल जाएगी और वे हल्के रोस्ट हो जाएंगे.

Advertisement

चीनी की चाशनी तैयार करें: अब एक पैन में चीनी, थोड़ा सा पानी और भुने हुए बादाम डालें.इसे मिडियम फ्लेम पर पकाना शुरू करें.

बादाम पर कोटिंग करें: जब चीनी पूरी तरह घुल जाए, तो इसमें वनीला एसेंस और दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

चीनी को जमने दें: मिक्सर को लगातार पकाते रहें.धीरे-धीरे पानी सूखने लगेगा और चीनी गाढ़ी होकर बादाम पर चिपकने लगेगी.कुछ देर बाद चीनी क्रिस्टल की तरह जमकर बादाम के ऊपर मीठी और कुरकुरी परत बना देगी.

ठंडा करके स्टोर करें: तैयार दालचीनी वाले बादाम को पैन से निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें.इसके बाद इन्हें एयरटाइट कांच के जार में भरकर रखें.सही तरीके से स्टोर करने पर ये करीब एक महीने तक चल सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IIT रुड़की का बड़ा आविष्कार, चलने-फिरने से ही जख्मों को तेजी से भरेगी यह 'स्मार्ट पट्टी', बिना बैटरी के करेगी काम |
    PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट की तमिल किताब, दिया ये खास संदेश |
    पहली पारी में बढ़त लो, ट्रॉफी उठाओ... BCCI कब बदलेगा दलीप ट्रॉफी का ये Old Rule? |
    UP के इस गांव में 3 दिन बाद मिलता था पानी, अब हर घर में बह रहा है नल |
    Last Man in Tower Review: एक घर, करोड़ों का ऑफर और इंसान के अकेलेपन की कहानी |
    अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत, दफ्तर खाली करने पर लगाई रोक |
    महाराष्ट्र में मिर्च पाउडर डालकर SBI बैंक से लूटे ₹4 लाख, CCTV फुटेज से खुला लूट का राज! |
    भारत में कैसे होती है जानवरों की तस्करी? जानिए पूरे नेटवर्क का रूट मैप |
    '10 पर्सेंट कंपनी का, फिर सारा अपना...', रैपिडो राइडर्स ने बताया- एक घंटे में कितना कमाते हैं? |
    Pyaz ka Raita: बोरिंग बूंदी छोड़िए, अब बनाएं राई और करी पत्ते के छौंक वाला चटपटा प्याज का रायता, हर कौर लगेगा लाजवाब
    Advertisement