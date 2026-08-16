Rawa Bhindi Fry Recipe: दाल-चावल के साथ बनाएं कुरकुरी रवा भिंडी फ्राई, रेसिपी है बेहद आसान

Rawa Bhindi Fry Recipe: भिंडी की सब्जी ज्यादातर लोगों को पसंद होती है. लेकिन आप एक ही तरह की भिंडी की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो रवा भिंडी फ्राई एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है. इसमें रवा यानी सूजी की कोटिंग की जाती है जो इसे एक अलग स्वाद और क्रिस्पी टेक्सचर देती है. इसे आप लंच या डिनर में सब्जी की तरह खा सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं रवा भिंडी फ्राई कैसे बना सकते हैं.

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10 भिंडी

1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी

½ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

एक चुटकी हींग

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

½ छोटा चम्मच नमक

½ कप रवा या सूजी

2 बड़े चम्मच तेल

रवा भिंडी फ्राई बनाते कैसे हैं?

रवा भिंडी फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. इसके बाद कपड़े से भिंडी को अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि उसमें पानी न रहे. अब भिंडी के दोनों किनारे काटकर इसे बीच से आधा काट लें. एक बाउल में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अमचूर पाउडर, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें कटी हुई भिंडी डालें और मसालों को भिंडी पर अच्छी तरह लपेट दें. इसके बाद इसमें रवा डालकर भिंडी को अच्छी तरह कोट करें. मसाले और रवा भिंडी पर अच्छी तरह चिपक जाएं, इसके लिए इसे हल्के हाथ से मिलाएं. अब इसे करीब 20 से 30 मिनट के लिए रख दें, ताकि मसालों का स्वाद भिंडी में अच्छी तरह से आ जाए. अब एक कड़ाही में 2 टेबलस्पून तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने पर रवा लगी भिंडी को कड़ाही में एक-एक करके रखें. भिंडी को मीडियम गैस पर ढककर लगभग 5 मिनट तक पकाएं. इसके बाद ढक्कन हटाकर भिंडी को पलट दें और कम गैस पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें. भिंडी जब सुनहरी और कुरकुरी हो जाए तो गैस बंद कर दें. अब आपकी गरमा-गरम रवा भिंडी फ्राई तैयार है. इसे आप दाल-चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं. इसके अलावा, इसे शाम की चाय के साथ हल्के स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं.

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