मैसूरु के होटलों में मिला एक्सपायर्ड मीट, KFC आउटलेट पर भी रेड

कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. सार्वजनिक खाद्य केंद्रों पर साफ-सफाई और गुणवत्ता से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आई हैं. इसके बाद अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो चुके और असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर कई नोटिस जारी किए हैं.

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जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने शनिवार को मैसूर में जांच की. रियो मेरिडियन होटल में अधिकारियों ने एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी रखे गए 9 किलो चिकन को जब्त किया. चार अन्य होटलों में निरीक्षण के दौरान ग्रैंड मर्क्योर होटल से 68 किलो मीट और क्यू स्टार होटल से 4 किलो मशरूम जब्त किए गए.

मैसूर और नंजनगुड तालुकों में अलग-अलग निरीक्षण अभियानों के तहत तीन रिसॉर्ट्स की जांच की गई, जिसके बाद तीन नोटिस जारी किए गए. अधिकारियों ने प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए खाद्य पदार्थों के पांच नमूने एकत्र किए, जिनमें दो लीगल और तीन सर्वे सैंपल शामिल हैं. इस अभियान के दौरान लगभग 16 किलो एक्सपायर हो चुके और खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को नष्ट कर दिया गया.

बता दें, कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए यह अभियान चलाया है. तटीय कर्नाटक में एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद अधिकारियों ने मंगलुरु के सिटी सेंटर में के.एस. राव रोड पर स्थित KFC आउटलेट का सरप्राइज निरीक्षण किया.

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ग्राहक का आरोप था कि ऑनलाइन खरीदा गया 'चिकन पेरी पेरी लेग' बासी था और खाने लायक नहीं था. इसके बाद खाद्य सुरक्षा टीम ने किचन, स्टोरेज एरिया, कोल्ड रूम, फ्रीजर और पके हुए खाने के स्टॉक की जांच की.

बेंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु जैसे बड़े शहरों के थ्री-स्टार और फाइव-स्टार होटलों में जांच के दौरान एक्सपायर्ड खाना, खराब सब्जियां, गलत तरीके से रखा हुआ मीट मिला.

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