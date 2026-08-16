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KBC में दुनिया का सबसे छोटा डॉक्टर! 3 फीट कद-सर्कस का ऑफर ठुकराकर किया MBBS, चौंके अमिताभ बच्चन

सबसे छोटे डॉक्टर के रूप में मशहूर गणेश बरैया अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में पहुंचे. शो में उन्होंने अपने संघर्षों को याद किया. उन्होंने बताया कि छोटे कद की वजह से उन्हें MBBS में एडमिशन नहीं मिल रहा था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो एक डॉक्टर बन गए हैं.

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मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर गणेश बरैया से (Photo: Screengrab)
मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर गणेश बरैया से (Photo: Screengrab)

कहते हैं जिन लोगों में जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा और हौसला होता है, उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. डॉक्टर गणेश बरैया इस बात की जीती-जागती मिसाल हैं. गणेश बरैया दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर के तौर पर जाने जाते हैं. उनकी हाइट महज 3 फीट है, लेकिन उनके हौसले काफी बुलंद हैं. अपनी इसी कड़ी मेहनत के दम पर वो अमिताभ बच्चन के मशहूर शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच तक पहुंच गए हैं. 

अमिताभ बच्चन के सामने छलका गणेश का दर्द

अमिताभ बच्चन ने भी खास अंदाज में 'कौन बनेगा करोड़पति 18' की हॉट सीट पर दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर गणेश बरैया का स्वागत किया. गुजरात के गोरखी गांव के रहने वाले गणेश केबीसी के हालिया एपिसोड में दिखाई दिए. उन्होंने न सिर्फ अपने खेल से लोगों को इंप्रेस किया, बल्कि अपनी इंस्पायरिंग जर्नी से हर किसी का दिल जीत लिया. 

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हालांकि, 3 लाख रुपये के सवाल का गलत जवाब देने के कारण उनकी केबीसी की जर्नी समाप्त हो गई और वो सिर्फ 25,000 रुपये घर ले गए. लेकिन उनकी कहानी और हौसले ने हर किसी को इंस्पायर कर दिया है. 

सर्कस में काम करने का मिला था ऑफर

केबीसी 18 में  गणेश ने अपने बचपन की एक भावुक कर देने वाली घटना को याद किया. उन्होंने खुलासा किया कि जब वो प्राइमरी स्कूल में थे, तब सर्कस से जुड़े कुछ लोग उनके घर आए थे और उन्हें अपने साथ ले जाने के बदले उनके पिता को 5 लाख रुपये ऑफर किए थे. लेकिन गणेश के पिता ने 5 लाख रुपये का ऑफर ठुकरा दिया था. उनके पिता ने उन्हें सर्कस में भेजने के बजाए पढ़ाने का फैसला किया था. 

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MBBS के लिए कॉलेज में नहीं मिल रहा था एडमिशन

गणेश केबीसी के एक वीडियो में बोले- बचपन में सर्कस वालों ने मेरी 5 लाख की बोनी लगाई. लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी. अपनी मेहनत के दम पर मैंने NEET क्लियर किया. लेकिन छोटा कद होने की वजह से किसी कॉलेज ने मुझे एडमिशन तक नहीं दिया. तब मुझे लगा कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, कुछ सोचना भी पड़ेगा. 

'मैंने कभी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कभी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ी. अपने जज्बे और कुछ कर दिखाने की लगन से मैं आखिरकार डॉक्टर बन गया. मेरी हाइट भले ही छोटी है, लेकिन इरादे छोटे नहीं हैं. '

 

मां-पिता ने किया सपोर्ट

अमिताभ बच्चन ने शो में गणेश से सवाल किया कि वो पढ़ाई करने कैसे जाते थे? इसपर गणेश ने बिग बी को बताया कि छोटी हाइट की वजह से उन्हें प्राइमरी में स्कूल जाने में दिक्कत होती थी. उनका स्कूल 5KM दूर था और कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी. वो चलते-चलते थक जाते थे. ऐसे में उनके माता-पिता उन्हें कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे. अपने संघर्ष को याद करते हुए गणेश भावुक हो गए. अमिताभ बच्चन ने उनके जज्बे की खूब सराहना की. 

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गणेश बरैया गुजरात के भावनगर जिले के गोरखी गांव के रहने वाले हैं. उनकी हाइट 3 फीट 4 इंच है. The Better India के अनुसार, गणेश को बचपन से ही बौनेपन (ड्वार्फिज्म) की शिकायत थी, जिस वजह से उनका कद नहीं बढ़ पाया. लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने NEET परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त की. हालांकि, दिव्यांगता के कारण शुरुआत में उन्हें MBBS में एडमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और गणेश आज एक सफल MBBS डॉक्टर हैं. 
 

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