scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व...' चिदंबरम ने PM मोदी पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है.

Advertisement
X
पी चिदंबरम (File Photo: PTI)
पी चिदंबरम (File Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किली की प्राचीर से 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल किया था. उनके इस बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है. 

पी चिदंबरम ने X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उन्हें दिमागी नकस्ल होने पर गर्व है. बीते दिन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा, CPI(M) महासचिव एम ए बेबी, CPI महासचिव डी राजा समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर उन्हें घेरा था.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2-3 साल पहले तक प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल करते थे. जब संसद में पूछा गया कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है तो गृह मंत्री ने कहा 'अर्बन नक्सल' जैसी कोई चीज़ नहीं है और न ही इसकी कोई परिभाषा है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर हंगामा, विपक्ष बोला- उनपर 'मास्टर अब्यूजर' की डिग्री

सम्बंधित ख़बरें

Congress Alleges Centre Shielding Vineet Joshi After Top Bureaucratic Reshuffle
'पैलेट गन का इस्तेमाल जायज नहीं...', पूर्व गृहमंत्री बोले- कोई तो जिम्मेदार होगा
Congress Alleges Centre Shielding Vineet Joshi After Top Bureaucratic Reshuffle
'हटाए गए शिक्षा सचिव पर 5 बड़ी जिम्मेदारियां क्यों?', चिदंबरम का केंद्र से सवाल
Chidambaram Alleges BJP Lobbying NCP (SP), DMK Ahead of Monsoon Session
'परिसीमन बिल के लिए NCP-SP और DMK को रिझा रही बीजेपी', चिदंबरम का दावा
chidambaram endores PM Modi Appeal
'गोल्ड इंपोर्ट पर लगे लगाम', पीएम मोदी की अपील को चिदंबरम ने ठहराया सही
Budget
1947 से लेकर अब तक, इन वित्त मंत्रियों ने पेश किए सबसे ज्यादा बजट
Advertisement

कांग्रेस नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री जिन्हें अर्बन नक्सल कहते थे उनकी ही मांगों को बाद में उन्होंने माना. उन्होंने दावा किया कि जाति जनगणना को 2-3 साल पहले तक अर्बन नक्सल की सोच बताया जाता था. लेकिन एक साल पहले सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लिया. उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का पुराना तरीका है, वे पहले अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में उनकी मांगों को मानते हैं.

CPI(M) महासचिव एम ए बेबी ने पीएम मोदी की ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी को गंभीर बताया था. वहीं, CPI महासचिव डी राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर भी असहमति जताने वालों को निशाना बनाया. वहीं, TMC नेता साकेत गोखले ने भी प्रधानमंत्री पर स्वतंत्रता दिवस के मंच से अपने आलोचकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा था कि कुछ लोग समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए तरह-तरह के दांव चल रहे हैं और ऐसे तत्वों को पहचानना जरूरी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    KBC में दुनिया का सबसे छोटा डॉक्टर! 3 फीट कद-सर्कस का ऑफर ठुकराकर किया MBBS, चौंके अमिताभ बच्चन |
    'मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व...' चिदंबरम ने PM मोदी पर साधा निशाना |
    Vastu Upay: 3 बर्नर वाला गैस चूल्हा बना देता है कंगाल! तुरंत कर लें ये उपाय |
    मैसूरु के होटलों में मिला एक्सपायर्ड मीट, KFC आउटलेट पर भी रेड |
    जांचा, परखा... तैयार! माइलेज के लिए केवल E20 पेट्रोल नहीं जिम्मेदार, फिर बोली सरकार |
    PM इंटर्नशिप स्कीम पर कांग्रेस का वार, मणिकम टैगोर बोले- 98.5% फंड खर्च ही नहीं हुआ |
    80 साल, 80 कहानियां: इन उपलब्धियों ने बदली भारत की तस्वीर, देखें कहानी |
    ऊपर लगा था लोहे का पाइप, हाईवोल्टेज तार से टकराया कैंटर... 50 श्रद्धालुओं की यात्रा में मच गई चीख-पुकार |
    'जंग आपने शुरू की, कीमत हम चुका रहे...' ट्रंप से खफा हुए खाड़ी मुल्कों के नेता |
    50 करोड़ पार आवारापन 2, सालों बाद मिली सक्सेस से इमोशनल इमरान हाशमी, फैंस का किया शुक्रिया
    Advertisement