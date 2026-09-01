How To Keep Bedsheet White Like Hotels: 5 स्टार होटल जैसी सफेद और चमकदार रहेंगी घर की चादरें, धुलने के बाद नहीं दिखेंगी सिलवटें; जानिए सीक्रेट

How To Keep Bedsheet White And Soft Like Hotels: जब भी लोग ट्रैवल करने का मन बनाते हैं, तो सबसे पहले एक बढ़िया होटल ढूंढते हैं. होटल ट्रैवलिंग के दौरान लोगों का घर बन जाता है. ऐसे में सभी आरामदायक होटल में रुकना चाहते हैं. जब भी लोग किसी अच्छे होटल के कमरे में जाते हैं, तो सबसे पहले नजर उस साफ-सुथरे बेड पर पड़ती है. एकदम सफेद चादर, न कोई दाग, न सिलवट और ऊपर से ऐसी खुशबू जैसे अभी-अभी लॉन्ड्री से निकली हो. चादर को देखकर मन करता है कि बस इसी पर लेट जाएं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होटल की चादरें रोज इस्तेमाल होने के बाद भी इतनी साफ और चमकदार कैसे रहती हैं?



अगर आपके मन में भी अपने घर की बेरौनक और बदरंग चादरों को देखकर यही सवाल आता है कि होटल वाले ऐसा क्या करते हैं? आखिर उनकी चादरें हमेशा साफ-सुथरी और दूध सी सफेद कैसे बनी रहती हैं? तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको होटल के उन सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से वे लोग चादरों को सफेद और साफ रखते हैं. अगर आप भी घर की चादरों को 5 स्टार होटल जैसी सफेद, मुलायम और रिंकल फ्री रखना चाहते हैं, तो ये आसान तरीके आपके काम आ सकते हैं.



होटल जैसी चादर के लिए सबसे पहले सही कपड़ा चुनें: चादर कितनी अच्छी दिखेगी, ये काफी हद तक उसके कपड़े पर निर्भर करता है. होटल में आमतौर पर अच्छी क्वालिटी के कॉटन और लंबे रेशों वाले फैब्रिक की चादरें बिछी होती हैं. ऐसी चादरें बार-बार धुलने के बाद भी जल्दी खराब नहीं होतीं और ये मुलायम भी बनी रहती हैं. इसलिए अगर आप घर के लिए नई चादरें खरीद रहे हैं, तो सिर्फ डिजाइन या रंग देखकर खरीदने के बजाय फैब्रिक की क्वालिटी पर भी ध्यान दें.

और पढ़ें

सफेद चादरों को रंगीन कपड़ों के साथ न धोएं: होटल की सफेद चादरों का रंग खराब न हो, इसके लिए उन्हें अलग से धोया जाता है. घर पर भी सफेद बेडशीट को रंगीन कपड़ों के साथ डालने से बचें.

कई बार कपड़ों का हल्का रंग भी सफेद चादर पर चढ़ जाता है और कुछ समय बाद वो पहले जैसी सफेद और चमकदार नहीं दिखती. इसलिए सफेद चादरों को हमेशा अलग धोएं.

बहुत ज्यादा गर्म पानी का ना करें इस्तेमाल: गंदी और सफेद चादरों को साफ करने के लिए गर्म पानी मददगार हो सकता है, लेकिन पानी को जरूरत से ज्यादा गर्म करना बड़ी भूल साबित हो सकता है. बहुत ज्यादा गर्म पानी कपड़े के रेशों को नुकसान पहुंचा सकता है. चादर धोने से पहले हमेशा चादर के लेबल पर दिए गए वॉशिंग इंस्ट्रक्शन को जरूर देखें और उसी के हिसाब से पानी का टेंपरेचर चुनें.

Advertisement

दाग और बदबू के लिए ऑक्सीजन-बेस्ड ब्लीच का इस्तेमाल: सफेद चादरों पर चाय, कॉफी, पसीने या खाने के दाग जल्दी नजर आने लगते हैं. ऐसे में क्लोरीन ब्लीच का बार-बार इस्तेमाल करने के बजाय फैब्रिक के लिए ऑक्सीजन-बेस्ड ब्लीच इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले चादर के फैब्रिक और उसके केयर लेबल को चेक करना बहुत जरूरी है.

चादर को ड्रायर में जरूरत से ज्यादा न सुखाएं: चादर में सिलवटें पड़ने की एक बड़ी वजह उसे जरूरत से ज्यादा सुखाना भी हो सकती है. बहुत ज्यादा गर्मी फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने के साथ चादर को ज्यादा सिकोड़ सकती है. ऐसे में चादर पूरी तरह सूखने के बाद उसे ड्रायर में पड़े रहने देने के बजाय तुरंत बाहर निकालें.

ड्रायर से निकलते ही करें ये छोटा सा काम: होटल जैसी बिना सिलवट वाली चादर चाहते हैं तो उसके लिए ये छोटी सी आदत काफी काम आ सकती है. ड्रायर बंद होते ही चादर को बाहर निकालें और उसे अच्छी तरह झटक दें. इसके बाद चादर को ठीक से फैलाकर मोड़ें. ऐसा करने से कपड़े में बनी कई छोटी-छोटी सिलवटें खुद ही कम हो जाती हैं.

हल्की नमी में प्रेस करने से मिल सकती है होटल जैसी फिनिश: अगर चादर में ज्यादा सिलवटें हैं, तो उसे स्टीम प्रेस करना आसान होता है. घर पर इसके लिए स्टीम आयरन या स्टीमर का इस्तेमाल किया जा सकता है. होटलों में चादरों को प्रेस करने के लिए खास इंडस्ट्रियल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वहां बेडशीट इतनी एकदम क्रिस्प नजर आती है.

Advertisement

महीने में एक बार करें डीप क्लीन: धुलाई के बावजूद चादर में पसीने का तेल, बॉडी ऑयल और डिटर्जेंट जमा हो सकता है. इसलिए महीने में एक बार चादर की डीप क्लीनिंग की जा सकती है. इसके लिए पहले चादर के केयर लेबल को देखें. अगर फैब्रिक ऐसा करने के लिए सेफ है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके वॉश किया जा सकता है. सफेद सिरके का इस्तेमाल भी कुछ मामलों में बदबू और डिटर्जेंट के कणों को कम करने में मदद कर सकता है.

साफ चादर को रखने का तरीका भी है जरूरी: चादर धोने के बाद उसे किसी भी जगह ठूंसकर रखने से उसकी मेहनत से की गई सफाई बेकार हो सकती है. चादरों को हमेशा पूरी तरह सुखाकर ही अलमारी में रखें. अलमारी की जगह सूखी और हवादार होनी चाहिए. नमी वाली जगह पर रखी चादरों में कुछ समय बाद बदबू या फफूंदी की समस्या हो सकती है. अगर आपको हल्की खुशबू पसंद है, तो चादरों के पास लैवेंडर का छोटा सा सैशे रखा जा सकता है.

---- समाप्त ----