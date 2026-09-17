कांग्रेस विधायक ने की 'चीनी पर चर्चा', 40 रुपये किलो बेचकर जताया विरोध

गुजरात के नवसारी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. यहां 'चाय पर चर्चा'की जगह 'चीनी पर चर्चा' का आयोजन किया गया. वांसदा से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने 40 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेची. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सस्ती चीनी और जरूरी सामान की मांग उठाई गई.

और पढ़ें

नवसारी महानगरपालिका के गेट पर कांग्रेस ने ‘महोब्बत की दुकान’ नाम से पोस्टर लगाया और दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक चीनी की बिक्री की. पार्टी के मुताबिक, एक ही दिन में करीब 1 हजार 500 किलो चीनी 40 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेची गई. कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध का तरीका बताया.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज, वडोदरा-नवसारी में कई कार्यक्रम... Bookmyshow पर शो हाउसफुल

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ वे रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं. उनका कहना था कि आम लोगों को चीनी, तेल और दूसरी जरूरी वस्तुएं सस्ती दर पर मिलनी चाहिए. मौजूदा समय में देशभर में चीनी की औसत खुदरा कीमत 60 रुपये प्रति किलो से नीचे बनी हुई है.

Advertisement

विधायक बोले- चाय चीनी के बिना नहीं हो सकती

विधायक अनंत पटेल ने कहा कि नवसारी जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस की ओर से महंगाई के विरोध में यह कार्यक्रम रखा गया है. उन्होंने कहा कि सुबह से लोग चाय पीते हैं और चाय चीनी के बिना पूरी नहीं होती, इसलिए पार्टी ने सस्ती दर पर चीनी बेचने का फैसला किया.

​

अनंत पटेल के मुताबिक, कार्यक्रम में 1500 किलो से ज्यादा चीनी बांटी गई. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे और ज्यादा मात्रा में चीनी इससे भी कम कीमत पर बेचने की योजना है. विधायक ने प्रधानमंत्री से सस्ती दर पर चीनी उपलब्ध कराने की मांग की.

कांग्रेस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महंगाई का मुद्दा उठाते हुए आम जरूरत की वस्तुओं की कीमत कम करने की मांग की गई. पार्टी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को ही विरोध के इस कार्यक्रम के लिए चुना और चीनी की बिक्री को अपना संदेश देने का माध्यम बनाया.

'महोब्बत की दुकान' के पोस्टर के साथ प्रदर्शन

नवसारी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ने ‘महोब्बत की दुकान’ नाम से पोस्टर लगाया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों को 40 रुपये किलो के भाव से चीनी उपलब्ध कराई. विधायक अनंत पटेल ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में भी सस्ती चीनी बेचने के ऐसे कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे.

Advertisement

कांग्रेस का यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब सरकार ने सितंबर के दूसरे पखवाड़े के लिए चीनी बिक्री का कोटा 13.50 लाख टन तय किया है. सितंबर में कुल बिक्री कोटा 26.50 लाख टन किया गया है. सरकार का कहना है कि त्योहारी मांग के बीच आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों पर दबाव रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है.

---- समाप्त ----