टाटा स्टील के प्लांट में मिट्टी का ढेर धंसा, बिहार के 27 वर्षीय मजदूर की मौत

झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील के टिनप्लेट डिवीजन के भीतर शुक्रवार शाम मिट्टी में दबने से एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. दरअसल, हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों कर्मचारी विस्तार स्थल पर काम कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, मिट्टी के एक बड़े ढेर के नीचे दबने से दोनों उसकी चपेट में आ गए.

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गोलमुरी थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि घायल श्रमिक को बिष्टुपुर स्थित टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत स्थिर बताई गई है. मृतक की पहचान 27 वर्षीय संजय शर्मा के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला था.

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टावर क्रेन की नींव के लिए चल रहा था काम

पुलिस अधिकारी के अनुसार, मृतक के शव को टाटा मेन अस्पताल के शवगृह में रखा गया है. शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया जाएगा. हादसे के बाद पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.

टाटा स्टील ने बयान जारी कर बताया कि मृतक ठेका श्रमिक था और एक निजी कंपनी के लिए काम करता था. कंपनी के मुताबिक, यह घटना अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र क्षेत्र में टावर क्रेन की नींव के लिए शटरिंग सपोर्ट लगाने के दौरान हुई.

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कंपनी ने कहा कि इस हादसे में श्रमिक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई. टाटा स्टील के प्रवक्ता के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है. हादसे की परिस्थितियों और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.

टिनप्लेट डिवीजन में हुआ हादसा

टाटा स्टील का टिनप्लेट डिवीजन द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तौर पर संचालित होता है. इसी डिवीजन के विस्तार स्थल पर स्थित अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र क्षेत्र में यह घटना हुई.

हादसे के बाद घायल श्रमिक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. पुलिस ने मृतक के शव को सुरक्षित रखवा दिया है और शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

पुलिस और कंपनी दोनों की ओर से मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल एक श्रमिक की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दूसरे की हालत स्थिर बताई गई है.

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