Budget Home Decor: घर को अमीरों वाला लुक देंगी ये 'सस्ती चीजें', लगेगा 5-स्टार होटल जैसा सुंदर

Budget Home Decor: आजकल हर कोई अपने घर को लग्जरी लुक देने के लिए महंगे इंटीरियर कराता है. इसके साथ ही अपने आशियाने को सजाने के लिए महंगे डेकोरेटिव पीसेज भी लगाते हैं. लेकिन क्या घर को सुंदर और आलीशान लुक देने के लिए हमेशा महंगी चीजों की ही जरूरत पड़ती है? क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्हें लगता है कि घर को आलीशान और महंगा दिखाने के लिए डिजाइनर फर्नीचर और लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं? अगर हां, तो आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है.



घर की कुछ छोटी-छोटी चीजों को स्मार्ट तरीके से चुनकर आप बिल्कुल साधारण से कमरे को भी प्रीमियम, क्लासी और रॉयल लुक दे सकते हैं. इसके लिए महंगे इंटीरियर या भारी-भरकम डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही फर्नीचर, लाइटिंग और डेकोर पीसेज के चुनकर कमरे की पूरी वाइब को बदल जा सकता है. खास बात ये है कि बजट में रहते हुए भी आप घर के इंटीरियर को लग्जरी टच दे सकते हैं. चलिए जानते हैं उन सस्ती चीजों के बारे में जो आपके कमरे को 5 स्टार होटल जैसा लग्जरी फील दे सकती हैं.



1. दीवार पर लगाएं लकड़ी की ओपन शेल्फ: कमरे की खाली दीवार को खूबसूरत बनाने के लिए भारी-भरकम कैबिनेट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है. लकड़ी की सिंपल ओपन शेल्फ भी प्रीमियम लुक दे सकती है. उस पर कुछ किताबें, छोटे पौधे, फोटो फ्रेम या खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम रखें. ध्यान रखें कि शेल्फ को जरूरत से ज्यादा सामान से न भरें. थोड़ी खाली जगह छोड़ने से ये ज्यादा क्लासी और महंगी दिखती है.

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2. एक रैटन या केन चेयर बदल देगी पूरा लुक: रैटन या केन की एक खूबसूरत चेयर कमरे में लग्जरी और नेचुरल दोनों तरह का टच देती है. इसे लिविंग रूम के किसी कोने या बेडरूम में रखा जा सकता है. इसके साथ छोटा कुशन रख दें तो ये कोना किसी महंगे होटल या रिसॉर्ट जैसा लग सकता है.

3. गोल मिरर लगाएंगे तो कमरा लगेगा बड़ा और लग्जरी: अगर आप कम बजट में कमरे को एलिगेंट बनाना चाहते हैं तो उसमें रेक्टेंगुलर या नॉर्मल मिरर लगाने के बजाए एक खूबसूरत राउंड मिरर जरूर लगाना सही रहता है. पतले मेटल फ्रेम वाला गोल शीशा कमरे को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है. इसे कंसोल टेबल के ऊपर या किसी खाली दीवार पर लगाया जा सकता है. शीशे में रोशनी रिफ्लेक्ट होने से कमरा थोड़ा ज्यादा खुला और चमकदार भी नजर आता है.

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4. पतली सी कंसोल टेबल देगी होटल जैसा लुक: एंट्रीवे या लिविंग रूम की खाली दीवार के सामने एक स्लिम कंसोल टेबल रखें. इसके ऊपर छोटा लैंप, फूलदान, फोटो फ्रेम या कोई खूबसूरत शोपीस रख सकते हैं. ये छोटी सी टेबल कमरे को ज्यादा ऑर्गनाइज और डिजाइनर लुक देती है. ऐसी टेबल चुनें जिसके पैर पतले हों, ताकि कमरा भरा-भरा न लगे.

5. सामान छिपाने के लिए रखें स्टाइलिश बास्केट: घर कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर सामान जगह-जगह बिखरा हो तो पूरा लुक खराब हो जाता है. इसके लिए जूट, सीग्रास या रैटन की बुनी हुई स्टोरेज बास्केट काफी काम आएंगी. इनमें कंबल, मैगजीन, बच्चों के खिलौने या रोजाना का सामान आसानी से रखा जा सकता है. खास बात यह है कि ये सामान छिपाने के साथ-साथ डेकोर का हिस्सा भी बन जाती हैं.

6. एक स्टाइलिश फ्लोर लैंप लगाएं: सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, लाइटिंग भी घर को महंगा दिखाने में बड़ा रोल निभाती है. कमरे के किसी खाली कोने में एक खूबसूरत फ्लोर लैंप लगाएं. आर्च शेप या यूनिक डिजाइन वाला लैंप कमरे को तुरंत स्टाइलिश बना सकता है.

7. सोफे पर वेलवेट या बुक्ले कुशन रखें: महंगे सोफे खरीदने की बजाय पुराने सोफे का लुक बदलना हो तो कुशन कवर बदलकर देखें. वेलवेट या बुक्ले फैब्रिक के कुशन कमरे में तुरंत रिच और लग्जरी फील जोड़ते हैं. अलग-अलग लेकिन एक-दूसरे से मैच करते रंगों के दो-तीन कुशन रखें.

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8. छोटा बार कार्ट भी बढ़ा सकता है घर की शान: लिविंग या डाइनिंग एरिया में लकड़ी का छोटा बार कार्ट या ट्रॉली रखना अच्छा रहता है. इसे सिर्फ ड्रिंक्स रखने के लिए ही इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. इस पर किताबें, छोटे पौधे, फूलदान या डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हैं. पतले मेटल फ्रेम और लकड़ी की शेल्फ वाला कार्ट कमरे को काफी सोफिस्टिकेटेड लुक देता है.

9. छोटा सा ओटोमन या पफ रख दें: कमरे में थोड़ा लग्जरी टच जोड़ना है तो एक खूबसूरत ओटोमन या पफ भी अच्छा ऑप्शन है. इसे बैठने, पैर रखने या जरूरत पड़ने पर छोटी टेबल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. लिनेन, फैब्रिक या टफ्टेड डिजाइन वाला पफ कमरे को ज्यादा सॉफ्ट और रिच लुक देता है. छोटी जगह वाले कमरों के लिए भी ये काफी काम का है.

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