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Nita Ambani Royal Jewelry: बाप्पा की डिजाइन वाले हार में सजीं नीता अंबानी, हरी बनारसी साड़ी में दिखा शाही अंदाज

Nita Ambani Royal Jewelry: मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर एंटीलिया में हाल ही में गणपति विसर्जन धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान नीता अंबानी हरी बनारसी साड़ी में बेहद सुंदर नजर आईं. लेकिन सबसे ज्यादा नजरें उनके गणपति वाले हार पर टिक गईं. नीता ने गले हीरे और पन्ने से सजा बाप्पा की आकृति वाला हार पहना था.

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नीता अंबानी ने पहना गणेश पेंडेंट (Photo: ITG)
नीता अंबानी ने पहना गणेश पेंडेंट (Photo: ITG)

Nita Ambani Royal Jewelry: मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया में हर साल गणेशोत्सव का पर्व बेहद धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जाता है. इस बार गणेशोत्सव के दौरान नीता अंबानी के पारंपरिक परिधानों के साथ-साथ उनकी शाही ज्वेलरी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

नीता अंबानी गणेश विसर्जन के दौरान पूरी तरह बाप्पा की भक्ति में लीन नजर आईं. उन्होंने पारंपरिक बनारसी साड़ी पहनी और बालों में गजरा लगाया. लेकिन सबकी नजर उनके हार पर जाकर टिक गई क्योंकि उसमें खुद विघ्नहर्ता श्रीगणेश की अलौकिक आकृति उकेरी गई थी. 

बनारसी साड़ी में दिखा शाही लुक

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विसर्जन के मौके पर नीता अंबानी हरे रंग की शानदार बनारसी सिल्क साड़ी पहने नजर आईं. इस पारंपरिक साड़ी में चौड़ा सिल्वर रंग का बॉर्डर था जिस पर बारीक काम किया गया था जिसने उनके फेस्टिव लुक में शाही अंदाज ऐड किया. उन्होंने साड़ी के साथ उसी रंग का हरा ब्लाउजा पहना, जिससे उनका पूरा लुक क्लासिक और सिंपल रहा.

श्रीगणेश हार पर टिक गईं निगाहें

एक्सेसरीज में नीता अंबानी डायमंड्स और प्रीमियम एमरेल्ड यानी पन्ना का बेहद खूबसूरत नेकलेस पहना था. हीरों और पन्नों से सजे इस खूबसूरत हार में हीरे और पन्ना से भगवान गणेश की आकृति बनाई गई थी.

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ये गणेश पेंडेंट इतना आकर्षक था कि हर किसी की नजरें इसी पर टिक गईं. नेकलेस की चेन में भी छोटे-छोटे हीरे और पन्ने जड़े हुए थे.

नीता ने हार की ही मैचिंग के ईयररिंग्स और एक बड़ी एमरेल्ड रिंग पहनी हुई थी.

सादा लेकिन बेहद खूबसूरत था अंदाज

नीता अंबानी का मेकअप काफी सिंपल और एलिंगेट था. उन्होंने लाइट कलर की लिपस्टिक के साथ आंखों में काजल लगाया हुआ था. उन्होंने अपने बालों में बन बनाया था और उसमें सफेद फूलों के गजरे लगाए थे. छोटी सी बिंदी और पारंपरिक सिंदूर ने उनके लुक को कंप्लीट कर रहा था.

नीता अंबानी के इस नेकलेस का क्लोज-अप वीडियो और तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और फैंस उनके इस एथनिक ज्वेलरी चॉइस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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