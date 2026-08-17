पत्नी से कभी मत पूछना...खाने में क्या बना है... पढ़ें मजेदार चुटकुले

>पति ने ऑफिस से पत्नी को फोन किया - हेलो खाने में क्या है?
पत्नी- जहर.
पति- तो फिर एक काम करना तुम खा कर सो जाना, मैं देर से आऊंगा..!
>पत्नी- क्या बनाऊं आज?
पति- बात का बतंगड़ छोड़ के कुछ भी बना ले, खा लूंगा!
>कंजूस महिला दुकानदार से- ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और
नहाने के बाद चेहरे पे लाली लाए.
दुकानदार नौकर से- मैडम को एक ईंट का टुकड़ा दे दो!!
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>खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया,
और जोर से चिल्लाया, तुम सबके पास यहां से
निकलने के लिए केवल एक मिनट का टाइम है.
उसकी बात सुनकर कछुआ बोला -
वाह रे खरगोश, सीधे बोल ना कि मैं ही टारगेट हूं.
बचपन की हार का बदला लेने आया है...!
>पति- सुनो, रात भर मोबाइल चार्जिंग पर मत लगाना,
बैटरी फट जाएगी.
पत्नी- आप चिंता ना करें,
मैं बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी!!!
>टीचर- 15 फलों के नाम बताओ.
लल्लू- आम, केला, अमरूद.
टीचर- शाबाश, 12 और फलों के नाम बताओ.
लल्लू- एक दर्जन केले...!!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)