होटल के कमरों में क्यों नहीं रखी जाती घड़ी? जानिए इसके पीछे की वजह

आपने कभी किसी होटल में रात बिताई होगी, तो शायद एक बात पर ध्यान दिया हो. होटल के कमरे में बेड, टीवी, अलमारी, टेबल और दूसरी जरूरी चीजें तो होती हैं, लेकिन दीवार पर लगी घड़ी या टेबल पर रखी घड़ी अक्सर नजर नहीं आती. आखिर ऐसा क्यों है? जब समय देखना हर किसी के लिए जरूरी है, तो होटल के कमरों में घड़ी क्यों नहीं रखी जाती? इसके पीछे सिर्फ पैसे बचाना ही वजह नहीं है. होटल के कमरे किस तरह डिजाइन किए जाते हैं, वहां ठहरने वाले लोगों की आदतें और होटल चलाने से जुड़ी कुछ व्यावहारिक बातें भी इसके पीछे हो सकती हैं.

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होटल में आने वाले कई लोग छुट्टियां बिताने या काम की थकान दूर करने आते हैं. ऐसे में होटल की कोशिश रहती है कि मेहमान कमरे में आराम से रहें और उन्हें हर समय जल्दी करने का एहसास न हो. अगर कमरे में सामने ही घड़ी लगी हो, तो लोग बार-बार उसे देख सकते हैं. इससे उन्हें समय बीतने और अगले काम की चिंता हो सकती है. घड़ी न होने से मेहमानों को कुछ समय के लिए अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर रहने का मौका मिलता है.

मोबाइल फोन ने घड़ी की जरूरत कम कर दी

आज ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन होता है. समय देखने के लिए वे बार-बार फोन का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा, कई लोग स्मार्टवॉच भी पहनते हैं. मोबाइल में अलार्म लगाने की सुविधा भी होती है. ऐसे में होटल प्रबंधन को लगता है कि कमरे में अलग से घड़ी रखना जरूरी नहीं है. मेहमान अपने फोन से समय देख सकते हैं और सुबह उठने के लिए अलार्म भी लगा सकते हैं.

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घड़ी की देखभाल का खर्च बचता है

होटल में एक या दो नहीं, बल्कि कई कमरे होते हैं. अगर हर कमरे में घड़ी लगाई जाए, तो उसकी बैटरी बदलने, समय सही रखने और खराब होने पर उसे ठीक कराने का काम भी बढ़ जाता है. कई कमरों वाली होटल की इमारत में इन छोटी-छोटी चीजों की देखभाल करना कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त काम हो सकता है. इसलिए कुछ होटल घड़ी रखने के बजाय कमरे में दूसरी जरूरी सुविधाओं पर ध्यान देते हैं.

घड़ी का अलार्म मेहमानों की नींद खराब कर सकता है

कुछ घड़ियों में अलार्म लगाने की सुविधा होती है. मान लीजिए कि कोई मेहमान सुबह उठने के लिए अलार्म लगाता है, लेकिन होटल से जाते समय उसे बंद करना भूल जाता है. ऐसे में अगले मेहमान के कमरे में आने पर अलार्म बज सकता है. इससे उसकी नींद खराब हो सकती है. घड़ी की टिक-टिक की आवाज भी कुछ लोगों को परेशान कर सकती है. ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए कुछ होटल कमरों में अलग से अलार्म वाली घड़ी नहीं रखते.

कमरे की सजावट भी है एक वजह

आजकल कई होटल अपने कमरों को साफ-सुथरा और आधुनिक लुक देना चाहते हैं. इसके लिए कमरे में जरूरत का सामान ही रखा जाता है. दीवार पर ज्यादा चीजें लगाने के बजाय होटल साधारण और सुंदर डिजाइन को प्राथमिकता दे सकते हैं. ऐसे कमरों में घड़ी की जगह मोबाइल, स्मार्ट डिस्प्ले या दूसरी डिजिटल सुविधाओं से समय देखा जा सकता है. हालांकि, यह होटल के डिजाइन और उसकी अपनी व्यवस्था पर निर्भर करता है.

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क्या सभी होटल के कमरों में घड़ी नहीं होती?

कुछ होटल आज भी अपने कमरों में टेबल क्लॉक, डिजिटल घड़ी या अलार्म क्लॉक देते हैं. खासकर यह इस बात पर निर्भर करता है कि होटल किस तरह की सुविधाएं देना चाहता है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सभी होटल जानबूझकर मेहमानों को समय का एहसास नहीं होने देना चाहते. घड़ी न रखने के पीछे मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल, देखभाल का खर्च और कमरे के डिजाइन जैसी व्यावहारिक वजहें भी हो सकती हैं.

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