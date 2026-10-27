हल्दी-मिर्च से बनाई दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग, कर्नाटक के कलाकार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड?

सोचिए, जिस हल्दी और लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल आप रोजाना खाना बनाने में करते हैं, उन्हीं से कोई इतनी बड़ी पेंटिंग बना दे कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए. कर्नाटक के कलाकार अमर काले ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. उन्होंने बिना सामान्य रंगों का इस्तेमाल किए हल्दी और मिर्च पाउडर से 175.82 वर्ग मीटर यानी करीब 1,892.5 वर्ग फीट की विशाल पेंटिंग बनाई है. उनकी इस कलाकारी को दुनिया की सबसे बड़ी मसालों से बनी पेंटिंग के रूप में मान्यता मिली है.

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आमतौर पर पेंटिंग बनाने के लिए लोग रंग, ब्रश और कैनवास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमर काले ने अपनी कला के लिए रसोई में इस्तेमाल होने वाले दो मसालों को चुना. उन्होंने हल्दी के पीले रंग और लाल मिर्च पाउडर के लाल रंग से पूरी तस्वीर तैयार की. इस पेंटिंग को बनाने में करीब 6 किलो हल्दी पाउडर और 5 किलो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया गया. खास बात यह है कि अमर ने इस विशाल पेंटिंग को पूरा करने में लगभग 10 घंटे लगाए. उनकी मेहनत और अनोखे आइडिया ने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलाई.

अमर काले की इस पेंटिंग की खास बात सिर्फ इसका बड़ा आकार नहीं है. इसके जरिए उन्होंने अपने राज्य कर्नाटक की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को दिखाने की कोशिश की है. पेंटिंग में कर्नाटक का नक्शा बनाया गया है. इसके बीच में हम्पी का मशहूर पत्थर का रथ दिखाया गया है. हम्पी अपनी ऐतिहासिक इमारतों और विजयनगर साम्राज्य से जुड़े स्मारकों के लिए जाना जाता है. अमर चाहते थे कि उनकी कला के जरिए दुनिया के लोग कर्नाटक की पहचान, इतिहास और संस्कृति को जानें. उन्होंने पेंटिंग बनाने के लिए मसालों को इसलिए चुना, क्योंकि कर्नाटक का मसालों से भी खास जुड़ाव है. इस तरह उन्होंने रोजमर्रा की चीजों को एक खास कलाकृति में बदल दिया.

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इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर बने कलाकार

अमर काले का सफर भी काफी दिलचस्प है. उन्हें बचपन से ही पेंटिंग बनाने का शौक था. उनके पिता भी कलाकार थे, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली. धीरे-धीरे उन्होंने अपनी कला को बेहतर बनाया और लोगों को उनकी बनाई तस्वीरें पसंद आने लगीं. हालांकि, अमर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और शुरुआत में इसी क्षेत्र में नौकरी भी की. लेकिन उनका मन पेंटिंग में ज्यादा लगता था.

आखिरकार, साल 2018 में उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से कला के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया. खास बात यह है कि उन्होंने किसी संस्थान से औपचारिक रूप से कला की ट्रेनिंग नहीं ली. उन्होंने लगातार अभ्यास करके अपनी कला को निखारा. वह खास तौर पर असली तस्वीरों जैसी दिखने वाली पेंटिंग और लोगों के चित्र बनाने में माहिर हैं.

पहले भी अपने नाम कर चुके हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

हल्दी और मिर्च से पेंटिंग बनाना अमर काले की पहली बड़ी उपलब्धि नहीं है. वह इससे पहले भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. साल 2021 में उन्होंने एक मिनट में हाथों के 98 पेंट किए हुए निशान बनाकर रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद फरवरी 2026 में उन्होंने अपने मुंह से पेंटिंग बनाने का एक और रिकॉर्ड हासिल किया. इस दौरान उन्होंने मुंह से पेंटिंग बनाने वाले औजार को पकड़कर 112.36 वर्ग मीटर की पेंटिंग तैयार की. इस तरह मसालों से बनी विशाल पेंटिंग उनकी एक और बड़ी उपलब्धि बन गई.

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बची हुई हल्दी-मिर्च को भी नहीं किया बर्बाद

अमर काले ने अपनी इस कलाकृति के जरिए यह भी दिखाया कि कला बनाने के लिए हमेशा महंगे रंगों और खास सामान की जरूरत नहीं होती. अगर सोच नई हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो साधारण चीजों से भी कुछ असाधारण बनाया जा सकता है. पेंटिंग तैयार करने के बाद उन्होंने बचे हुए मसालों को भी बेकार नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें दान कर दिया. उनकी यह कलाकृति लोगों के सामने भी प्रदर्शित की गई. अमर का कहना है कि वह भविष्य में भी नए तरीकों से पेंटिंग बनाना चाहते हैं और अपनी कला के जरिए भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं

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