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बाढ़ में मछली पकड़ने निकले थे 5 दोस्त, रेलवे ट्रैक पर पहुंचते ही मच गया मौत का तांडव, राजधानी एक्सप्रेस ने 4 को कुचला, एक गंभीर

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के टेक्कली मंडल में भारी बारिश और चक्रवात के बीच बाढ़ के पानी में मछली पकड़ने गए पांच युवकों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ. रेलवे ट्रैक पार करते समय राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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रेलवे ट्रैक पार करते समय राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आए युवक. (Photo: Screengrab)
रेलवे ट्रैक पार करते समय राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आए युवक. (Photo: Screengrab)

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में भारी बारिश और चक्रवात के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ. टेक्कली मंडल में रेलवे ट्रैक पार कर रहे पांच युवक राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

हादसा टेक्कली मंडल के रविवलसा के पास रेलवे ट्रैक पर हुआ. बताया गया कि चक्रवात के कारण इलाके में जगह-जगह बाढ़ का पानी जमा हो गया था. इसी दौरान पांच युवक बाढ़ के पानी में मछली पकड़ने के लिए निकले थे. मछली पकड़ने के बाद वे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. राजधानी एक्सप्रेस भुवनेश्वर से गुनुपुर की तरफ जा रही थी. रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन ने पांचों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी तेज थी कि चार युवकों को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे में मारे गए युवकों की पहचान विशाखाराव, दिलीप, शरथ और शिवा के रूप में हुई है. वहीं सलमान राजू नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने घायल युवक को इलाज के लिए टेक्कली जिला अस्पताल पहुंचाया. बताया गया कि हादसे में जान गंवाने वाले चारों युवक इंटरमीडिएट के छात्र थे. वे टेक्कली स्थित एससी और एसटी सरकारी छात्रावास में रह रहे थे. चारों युवक टेक्कली मंडल के दमारू गांव के रहने वाले बताए गए हैं.

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हादसे में चार युवकों की मौके पर मौत, एक गंभीर घायल

बारिश और चक्रवात के कारण इलाके में पहले से ही बाढ़ का पानी जमा था. इसी पानी में मछली पकड़ने के लिए पांचों युवक निकले थे. इसके बाद वे रेलवे ट्रैक तक पहुंचे और उसे पार करने के दौरान हादसे का शिकार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई. चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की गई.

हादसे में घायल सलमान राजू की हालत गंभीर बताई गई है. उसे टेक्कली जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पांचों युवक रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचे और ट्रैक पार करते समय उन्हें आती हुई ट्रेन का पता क्यों नहीं चला. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी जांच आगे बढ़ने के बाद सामने आने की उम्मीद है.

मृतकों में चार इंटरमीडिएट छात्र, सरकारी छात्रावास में रहते थे

इस हादसे ने एक साथ चार परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. जिन युवकों की जान गई, वे सभी छात्र थे और टेक्कली के सरकारी एससी और एसटी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे थे. हादसे में घायल सलमान राजू का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान विशाखाराव, दिलीप, शरथ और शिवा के रूप में हुई है. वहीं गंभीर रूप से घायल युवक सलमान राजू है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई है. हादसे की आगे की जानकारी पुलिस जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी.
 

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