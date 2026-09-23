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मां गई थी रिश्तेदार के घर, घर लौटी तो गायब थी नर्सिंग करने वाली बेटी... फिर बाथरूम में मिली लाश

तेलंगाना के वेंगनपलेम गांव में एक 18 वर्षीय नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है.. छात्रा का शव उसके ही घर के बाथरूम के पीछे चोट के निशानों के साथ मिला. घटना के समय छात्रा घर पर अकेली थी.

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तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम में घर के बाथरूम में मिला 18 वर्षीय नर्सिंग छात्रा का शव (प्रतीकात्मक तस्वीर)
तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम में घर के बाथरूम में मिला 18 वर्षीय नर्सिंग छात्रा का शव (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 18 वर्षीय नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका खम्मम के पास एक निजी कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हाल ही में छुट्टियों में अपने गांव आई थी.

घटना मंगलवार की है जब मृतका घर पर अकेली थी और उसकी मां राजेश्वरी गांव में ही एक रिश्तेदार के घर गई हुई थीं. जब मां वापस लौटीं, तो वह घर में नहीं मिली. काफी खोजबीन के बाद मृतका का शव घर के पीछे बने बाथरूम के पास पड़ा मिला. उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है.

मृतका के पिता का कुछ साल पहले निधन हो चुका था. इसके बाद उसकी मां दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी दोनों बेटियों की परवरिश और पढ़ाई का खर्च उठा रही थीं. ऐसे में बेटी की संदिग्ध मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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मां का पड़ोसी पर शक
मृतका की मां राजेश्वरी ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति पर शक जताते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि छात्रा की मौत के वास्तविक कारण और परिस्थितियों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.

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यह भी पढ़ें: शादी से इनकार पर की हत्या, फिर झाड़ियों में फेंका शव... ग्वालियर में छात्रा की हत्या का ऐसे खुला राज

पुलिस जांच और सुराग जुटाने की कोशिश
सूचना मिलते ही जुलुरुपाडु थाना पुलिस मौके पर पहुंची. क्राइम सीन से साक्ष्य जुटाने के लिए Clues Team को भी बुलाया गया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोठागुडेम के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर सभी एंगल से जांच की जा रही है.
 

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