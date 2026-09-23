scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पीछा किया, अचानक दबोचा और की छेड़छाड़... मुजफ्फरनगर में महिला से बदसलूकी CCTV में कैद

मुजफ्फरनगर के खतौली में मॉर्निंग वॉक से घर लौट रही महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. घटना पास के मकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. पुलिस ने संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर ली है और आरोपी की पहचान व गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई हैं.

Advertisement
X
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस.(Photo: Screengrab)
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस.(Photo: Screengrab)

मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति मॉर्निंग वॉक से घर लौट रही महिला का पीछा करता और अचानक उसे पकड़कर छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है. महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. पूरी घटना पास के मकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी.

बताया जा रहा है कि घटना 15 सितंबर की सुबह की है. महिला रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के बाद अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसका पीछा किया और रास्ते में अचानक उसके साथ छेड़छाड़ की. महिला के विरोध और चिल्लाने पर वह वहां से भाग निकला. बाद में सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद मुजफ्फरनगर में हाई अलर्ट, जुमे की नमाज से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च

सम्बंधित ख़बरें

Woman harassed during morning walk in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar, incident caught on CCTV.
मॉर्निंग वॉक पर गई महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई वारदात
chandrashekhar azad muslim leader quit ameer alam family
चंद्रशेखर से मुसलमानों का मोहभंग? एक-एक कर साथ छोड़ रहे मुस्लिम नेता
22 Death Sentences by ADJ Ravi Kumar of Muzaffarnagar
'न्यायाधीश के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए? जज रवि कुमार का सवाल
Bharatiya Kisan Union's Mahapanchayat (Photo: ITG)
गन्ना, बिजली और MSP के मुद्दे पर जुटे किसान, BKU की पहली रात्रि महापंचायत
ड्रोन कैमरों के जरिए भी की जा रही शहर में निगरानी. (Photo: Screengrab)
सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद मुजफ्फरनगर में हाई अलर्ट

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने स्थानीय पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं.

Advertisement

वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सीओ खतौली रूपाली राव ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति महिला के साथ छेड़खानी करता दिखाई दे रहा था. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया. आरोपी की पहचान के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है.

सीओ ने कहा कि आरोपी की पहचान कर जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान होने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी. घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सिसकने की आवाज, बंद कमरा और 8 घंटे... आजमगढ़ के तीन मासूमों की कहानी दिल दहला देगी |
    लंदन से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, टेकऑफ के बाद लिया यू-टर्न |
    'नवाब मलिक पर कैसे तय किए जा सकते हैं आरोप?' बॉम्बे HC ने ED केस में किया सवाल |
    'हर साल 4.5 लाख लड़कियां भाग जाती थीं...', BJP विधायक उषा ठाकुर का दावा, गरबा में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग |
    Ganesh Visarjan 2026: गणेश विसर्जन पर मंडराया पंचक का साया! जानें सही तारीख और मुहूर्त |
    1 BHK और 1 RK में क्या फर्क? कीमत, जगह और सुविधाओं में क्या है अंतर |
    'अमेरिका में अब मन ऊब गया’... यूएस में रहने वाली भारतीय महिला ने बताई वजह |
    'जनादेश खो चुका विपक्ष, अब EC पर लगा रहा बेबुनियाद आरोप...', BJP का विपक्ष पर निशाना |
    Best Places to Visit in October: अक्टूबर में घूमने का बना रहे हैं प्लान? भारत की ये 10 खूबसूरत जगहें बना देंगी आपकी ट्रिप को यादगार |
    पाकिस्तान क्रिकेट में फिर भूचाल, अब ये कोच भी छोड़ गया टीम, नीदरलैंड्स ने बनाया हेड कोच
    Advertisement