पीछा किया, अचानक दबोचा और की छेड़छाड़... मुजफ्फरनगर में महिला से बदसलूकी CCTV में कैद

मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति मॉर्निंग वॉक से घर लौट रही महिला का पीछा करता और अचानक उसे पकड़कर छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है. महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. पूरी घटना पास के मकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी.

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बताया जा रहा है कि घटना 15 सितंबर की सुबह की है. महिला रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के बाद अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसका पीछा किया और रास्ते में अचानक उसके साथ छेड़छाड़ की. महिला के विरोध और चिल्लाने पर वह वहां से भाग निकला. बाद में सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

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वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने स्थानीय पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं.

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वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सीओ खतौली रूपाली राव ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति महिला के साथ छेड़खानी करता दिखाई दे रहा था. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया. आरोपी की पहचान के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है.

सीओ ने कहा कि आरोपी की पहचान कर जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान होने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी. घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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