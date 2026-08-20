Gen-Z के बीच नाचे रवि किशन, मौन व्रत के बाद दिखा धमाकेदार अंदाज

एक्टर, सांसद और मीम्स के किंग रवि किशन हाल ही में जयपुर के एक निजी कॉलेज पहुंचे, जहां उनके आते ही माहौल पूरी तरह से एंटरटेनमेंट मोड में बदल गया. युवाओं के बीच अपने बेबाक अंदाज और जबरदस्त एनर्जी के लिए जाने जाने वाले रवि किशन ने न सिर्फ छात्रों से सीधे दिल की बात की, बल्कि उनके साथ फोटो क्लिक करवाई और सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग स्टेप्स पर जमकर थिरके भी.

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राजस्थान की सरजमीं पर कदम रखते ही उन्होंने स्टेज से 'खम्मा घणी' कहकर स्टूडेंट्स से बात की. उनका यह कूल और देसी अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि लीजेंड वापस आ गया है.

रवि किशन ने दिया मंत्र

कार्यक्रम के दौरान जब रवि किशन ने स्टूडेंट्स के साथ संवाद शुरू किया, तो उन्होंने अपनी इस फैन फॉलोइंग का श्रेय भगवान को दिया. उन्होंने कहा कि महादेव की कृपा से ही उन्हें आज की जेन जी (Gen Z) पीढ़ी से इतना प्यार मिल रहा है और यही वजह है कि वे सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. बातचीत के दौरान जब एक छात्र ने उनसे पर्सनल लाइफ और फैसले लेने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे जिंदगी के फैसले दिमाग के बजाय दिल से सुनते हैं, लेकिन जब बात काम या प्रोफेशन की आती है, तो दिमाग को ही प्राथमिकता देते है.

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आज की युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, उन्हें रवि किशन ने ट्रोलिंग को लेकर एक बेहद काम की सलाह दी. उन्होंने बताया कि अब वे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर आने वाले कमेंट्स को पढ़ते ही नहीं हैं, ताकि उनका ध्यान अपने काम पर लगा रहे.

😂🔥 Our Legend is BACK! 👑



Ravi Kishan Ji ki entry ne ek baar phir full-on entertainment mode ON kar diya! 😎🔥

Jab legend wapas aaye, toh scene toh banta hai! 😂🙌



Swag bhi, energy bhi aur entertainment bhi! 🔥❤️#RaviKishan #OurLegend #LegendIsBack #Bhojpuri #Entertainment… pic.twitter.com/7v6hs7NdYn — DVVision 🚩 (@DivyanshVision) August 19, 2026

स्टेज पर डांस और वायरल वीडियो का धमाल

इस इवेंट के कई वीडियो अब इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं. एक वायरल वीडियो में रवि किशन के स्टेज पर आते ही जिस तरह की एनर्जी दिखी, उसे देखकर एक यूजर ने लिखा कि हमारा लीजेंड वापस आ गया है और उनकी एंट्री ने फुल एंटरटेनमेंट का माहौल बना दिया.

आजकल रवि किशन जी

कुछ भी कर दे वह इंस्टाग्राम पर ट्रेडिंग में हो जाता है,



चाहे उनकी बातें हो चाहे उनका डांस हो कुछ भी हो,



कल रवि किशन जी ने

अपने एक फैन को अपना ऑटोग्राफ दिया है ऑटोग्राफ में देख सकते हैं लिखा हुआ है love रवि किशन, और भी कुछ लिखा है हिंदी में जो समझ में नहीं आ… pic.twitter.com/cdpkQMsPpG — Ishq🏵️ (@___Ishq_) August 20, 2026

वहीं एक दूसरे वीडियो में जब डीजे ने अचानक राजस्थानी गाना बजा दिया, तो रवि किशन थोड़े झिझकते दिखे. हालांकि, उन्होंने तुरंत कुछ स्टेप्स सीखे और फिर अपनी ही धुन में ऐसे थिरके कि सब देखते रह गए. इस वीडियो पर फैंस ने कमेंट किया कि पीएम मोदी के बाद रवि किशन ही ऐसे बीजेपी नेता हैं जो युवाओं से इस कदर कनेक्ट हो पाते हैं. इसके अलावा, एक और वीडियो में वे अपने फैंस को बड़े प्यार से हिंदी में ऑटोग्राफ देते नजर आए.

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