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Gen-Z के बीच नाचे रवि किशन, मौन व्रत के बाद दिखा धमाकेदार अंदाज

एक्टर और सांसद रवि किशन जयपुर के एक निजी कॉलेज पहुंचे. जहां उन्होंने स्टूडेंट्स से सीधे बातचीत की, फोटो क्लिक करवाई और जमकर डांस किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल डांस स्टेप्स को अपने अनोखे अंदाज में करके माहौल बनाया.

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रवि किशन फिर हुए वायरल (Photo: Screengrab)
रवि किशन फिर हुए वायरल (Photo: Screengrab)

एक्टर, सांसद और मीम्स के किंग रवि किशन हाल ही में जयपुर के एक निजी कॉलेज पहुंचे, जहां उनके आते ही माहौल पूरी तरह से एंटरटेनमेंट मोड में बदल गया. युवाओं के बीच अपने बेबाक अंदाज और जबरदस्त एनर्जी के लिए जाने जाने वाले रवि किशन ने न सिर्फ छात्रों से सीधे दिल की बात की, बल्कि उनके साथ फोटो क्लिक करवाई और सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग स्टेप्स पर जमकर थिरके भी.

राजस्थान की सरजमीं पर कदम रखते ही उन्होंने स्टेज से 'खम्मा घणी' कहकर स्टूडेंट्स से बात की. उनका यह कूल और देसी अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि लीजेंड वापस आ गया है.

रवि किशन ने दिया मंत्र
कार्यक्रम के दौरान जब रवि किशन ने स्टूडेंट्स के साथ संवाद शुरू किया, तो उन्होंने अपनी इस फैन फॉलोइंग का श्रेय भगवान को दिया. उन्होंने कहा कि महादेव की कृपा से ही उन्हें आज की जेन जी (Gen Z) पीढ़ी से इतना प्यार मिल रहा है और यही वजह है कि वे सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. बातचीत के दौरान जब एक छात्र ने उनसे पर्सनल लाइफ और फैसले लेने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे जिंदगी के फैसले दिमाग के बजाय दिल से सुनते हैं, लेकिन जब बात काम या प्रोफेशन की आती है, तो दिमाग को ही प्राथमिकता देते है.

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आज की युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, उन्हें रवि किशन ने ट्रोलिंग को लेकर एक बेहद काम की सलाह दी. उन्होंने बताया कि अब वे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर आने वाले कमेंट्स को पढ़ते ही नहीं हैं, ताकि उनका ध्यान अपने काम पर लगा रहे.

स्टेज पर डांस और वायरल वीडियो का धमाल
इस इवेंट के कई वीडियो अब इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं. एक वायरल वीडियो में रवि किशन के स्टेज पर आते ही जिस तरह की एनर्जी दिखी, उसे देखकर एक यूजर ने लिखा कि हमारा लीजेंड वापस आ गया है और उनकी एंट्री ने फुल एंटरटेनमेंट का माहौल बना दिया.

वहीं एक दूसरे वीडियो में जब डीजे ने अचानक राजस्थानी गाना बजा दिया, तो रवि किशन थोड़े झिझकते दिखे. हालांकि, उन्होंने तुरंत कुछ स्टेप्स सीखे और फिर अपनी ही धुन में ऐसे थिरके कि सब देखते रह गए. इस वीडियो पर फैंस ने कमेंट किया कि पीएम मोदी के बाद रवि किशन ही ऐसे बीजेपी नेता हैं जो युवाओं से इस कदर कनेक्ट हो पाते हैं. इसके अलावा, एक और वीडियो में वे अपने फैंस को बड़े प्यार से हिंदी में ऑटोग्राफ देते नजर आए.

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